Le vernis à ongle détecteur de GHB de la série Netflix existe-t-il vraiment ?

Si vous êtes, comme nous, fan des livres d’Harlan Coben, l’un des maîtres actuels du polar, vous avez sans doute vu la série Ne t’éloigne pas (Stacy Close) sur Netflix… Sortie pendant les fêtes de fin d’année 2021, elle est adaptée du roman Ne t’éloignes pas, un roman qui se déroule dans le milieu de la nuit… Et du striptease ! Depuis quelques jours, sur Twitter, il y a une scène de cette série qui intrigue les internautes. Ou plutôt qui interrogent sur le bien-fondé de ce que l’on y découvre… En l’occurrence, on peut voir une jeune femme qui plonge son doigt vernis de jaune vif dans un verre… Puis l’ongle ressort noir, signe qu’une drogue a été versée dans son verre ! Réalité ? Fiction ? Qu’en est-il de ce vernis à ongle qui pourrait bien être utile dans la Vraie Vie ? On vous explique tout !

Si cette scène intrigue autant, c’est peut-être parce que ce vernis pourrait s’avérer bien utile… On sait que le GHB, aussi appelée la drogue des violeurs, tourne pas mal en discothèque. Cette drogue sans aucun goût se retrouve parfois dans le verre de jeunes filles, violées, mais qui ne peuvent se souvenir du délit ! Dans la scène de la série, le vernis change de couleur et détecte donc la drogue. Les internautes se sont alors demandé si, ce vernis existait vraiment.

Et bien non ! Malheureusement ce n’est que de la fiction, pourtant il pourrait s’avérer une arme redoutable contre les prédateurs sexuels. Le concept ne vous est d’ailleurs peut-être pas totalement inconnu car nous en parlions beaucoup il y a quelques années. La société spécialisée dans la technologie des ongles Undercover Colors, avait révélé qu’elle développait un vernis capable de détecter la kétamine, et le rohypnol, deux substances utilisées dans les verres. La société avait même reçu 5.5 millions de fonds d’investissement pour développer le produit… Malgré cela, le produit n’a jamais été commercialisé, sous le prétexte qu’il était trop difficile à créer. Dommage, cela aurait sûrement été bien utile parfois !

Thoughts from #StayClose – a) I'm traumatised by Ken and Barbie. b) does that nail varnish that detects spiking really exist!? Amazing if so!

Dans le même ordre d’idée, mais un peu moins discret pour la victime potentielle, un préservatif pour verre avait été proposé en 2019. Le Cup Condom se présente comme un préservatif, donc en latex qui vient épouser la forme du verre… Le seul moyen de boire est alors d’insérer une paille en bambou ou en aluminium, celles en plastiques étant désormais interdites. Ce dispositif est censé empêcher le prédateur de verser du GHB dans le verre de sa proie…

Been watching ‘Stay Close’ on Netflix and was intrigued as to whether there really is a nail varnish that detects if your drink has been spiked. Sadly it was never created, but the company Undercover Colors have created a coin sized chip that can be used. https://t.co/LUJB0BIEK4

— Cherubteacher (@Cherubteacher1) January 8, 2022