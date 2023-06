Drink Up, l’invention d’une tireuse à bière portable qui remplit les verres par le fond

L’été est enfin de retour et, cette année, nous vivrons un événement mondial en France : la coupe du monde de rugby, qui débutera le 8 septembre prochain. Lorsque l’on regarde un match de foot ou de rugby entre potes, on l’accompagne généralement de pizzas et de bières fraîches. Cependant, lorsque l’on est nombreux à visionner le match, le stock de canettes peut s’épuiser et il faut alors attendre que les nouvelles soient fraîches. Pour répondre à ce problème, un Landais a eu l’idée d’inventer une tireuse à bière à emporter partout. Son nom : la Drink Up. Avec cette invention très estivale, la start-up Drink System vise les particuliers, mais également les brasseries artisanales. Présentation.

Drink System, c’est qui ?

Les amateurs de bière connaissent probablement déjà certains produits de la start-up landaise et de son dirigeant Olivier Jammes. En 2015, Olivier Jammes révolutionnait le domaine des tireuses à bières pour les professionnels en introduisant un système novateur qui permet de remplir le verre par le fond, évitant ainsi les problèmes tels que le débordement de mousse. En 2019, il s’est tourné vers les particuliers avec Beer Up, une tireuse à bière portable fonctionnant sur le même principe, proposant la possibilité de maintenir la boisson fraîche pendant plusieurs heures. Aujourd’hui, il lance Drink Up, un dispositif qui utilise la pression des capsules de CO2 pour distribuer toutes les boissons souhaitées.

Drink up, qu’est-que c’est exactement ?

La nouvelle tireuse portative Drink Up 2023 vous permet de servir une grande variété de boissons, y compris celles que vous préparez vous-même, dans un fût de 5 l fourni vide. Avec cette tireuse, les possibilités sont infinies, que ce soit pour les boissons ou les lieux, offrant ainsi une infinité de moments de partage à portée de main. La tireuse Drink Up est également compatible avec les fûts de la gamme Beertender, comme le Beer Up. La tireuse a la particularité de remplir des verres spéciaux par le fond, évitant ainsi que la mousse déborde. Lorsque vous passez commande, sont inclus gratuitement un fût vide Drink Up et son bouchon, qui peuvent être lavés et réutilisés. Le fût est accompagné d’un kit de service Drink Up (lavable et réutilisable) comprenant trois cartouches de CO2 et d’un kit (lavable et réutilisable) pour les fûts de bière Beertender. Le tout est aussi accompagné de 10 verres lavables et réutilisables, ainsi que d’un pack de froid comprenant trois films de gel et un bloc de glace circulaire, à congeler avant d’insérer le fût dans la tireuse Drink Up. Elle promet de conserver vos boissons au frais pendant 20 h sans électricité.

Quelle différence avec les autres machines de ce type ?

Les modèles de machines à bière sont nombreuses, mais ils ne peuvent fournir que de la bière ! La particularité de la Drink Up est de pouvoir fournir toutes sortes de boissons fraîches. Elle s’adapte bien sûr aux fûts de bière de la gamme Beertender, mais vous pouvez aussi la remplir de jus de fruits, de cocktails ou de n’importe quelle boisson. Elle peut ainsi être utilisée pour un anniversaire d’enfants en plein air et pour toutes autres occasions. Avant d’utiliser Drink Up, il est recommandé de laisser le fût au réfrigérateur pendant 5 à 10 h avec la boisson à l’intérieur. Ensuite, grâce aux pains de glace fournis, préalablement congelés et placés autour du fût dans la machine, la fraîcheur de la boisson peut être maintenue durant 20 h. Enfin, vous pourrez aussi écouter de la musique, car un petit compartiment est prévu pour y disposer une petite enceinte Bluetooth, vendue en option. La Drink Up est disponible à l’achat sur le site officiel, au prix de 169 €. Plus d’informations ? Rendez-vous sur Beerup.fr.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.