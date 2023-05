L’invention d’un dispositif domestique qui alimente les WC avec les eaux grises de la douche et de la machine à laver

Comme de nombreux Français, vous pensez que l’eau potable utilisée dans les toilettes ou pour la douche est une hérésie. Pendant que 2 millions de personnes sur la planète n’ont pas accès à l’eau potable, nous appuyons sur un bouton, pour la déverser dans les égouts ! Ces eaux utilisées pour le lave-linge ou la douche sont appelées des eaux grises. Certes, elles ne sont pas utilisables pour la consommation ni la cuisson, mais une fois filtrées et nettoyées, elles peuvent être utilisées autrement. L’entreprise SARL Innov’Ent basée à Saint-Gély-du-Fesc (34) a inventé Spareau, un dispositif simple qui permet d’alimenter les toilettes avec les eaux grises de la douche ou du lave-linge. Découverte.

Qui est l’inventeur de Spareau ?

L’invention du système Spareau est le fruit de l’imagination de Gérard Manon, 72 ans. Et c’est en 2017, que cet homme invente chez lui, à Saint-Vincent de Barbeyrargues, un système qui lui permet de réinjecter les eaux grises dans la chasse d’eau des toilettes. Avec cette invention, il est possible de réaliser approximativement 40 % d’économies sur la facture d’eau. Le procédé a ensuite été breveté par l’entreprise Spareau dirigée par Jean-Sébastien Courtois.

Spareau, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le dispositif se présente comme une solution innovante de récupération des eaux usées, qui permet de collecter et de filtrer les eaux usées pour les réutiliser dans diverses applications. Par exemple, elles peuvent servir à l’arrosage des jardins, le nettoyage des sols ou encore à alimenter la chasse d’eau des toilettes. Le système est entièrement automatisé, ce qui permet une gestion facile et efficace de la récupération d’eau, ainsi qu’une économie d’eau potable. De plus, ce dispositif se veut respectueux de l’environnement puisqu’il aide à réduire la consommation d’eau potable et à limiter les rejets d’eaux usées dans l’environnement.

Comment fonctionne le système Spareau ?

Le système Spareau se compose d’un réservoir installé à la sortie des eaux grises (douches, lave-linge), et il suffit de cinq raccordements de plomberie pour l’installer. En effet, le système est conçu pour recevoir les eaux grises par écoulement gravitaire à partir d’un vide sanitaire, d’une cave ou d’un sous-sol. Toutefois, dans les cas où l’installation du dispositif en dessous du niveau des sanitaires est impossible, il est proposé un module de relevage (en option) pour renvoyer les eaux grises vers le réservoir de stockage.

Pour le fonctionnement, c’est assez simple : lorsque vous tirez la chasse d’eau, la pression baisse dans le réseau d’alimentation du réservoir de WC ainsi que dans le système Spareau. La pompe envoie immédiatement de l’eau (préalablement filtrée et épurée) et le flotteur du réservoir de WC arrête l’arrivée d’eau une fois qu’il est rempli. Simultanément, l’information est transmise par le boîtier électronique qui se trouve dans le coffret de commande pour arrêter la pompe. Ce processus se répète dès que vous actionnez votre chasse d’eau, et le temps de remplissage est généralement plus court que celui du réseau d’eau potable. Quant à la pompe, elle est logée dans un caisson hermétique avec couvercle et immergée dans l’eau. Ce qui réduit considérablement le niveau sonore à l’air libre (environ 30 décibels).

Combien cela coûte ?

Pour un système complet, il faut approximativement compter 2 000 €, auxquels s’ajoutent les frais d’installation du plombier avoisinant les 500 €. Il peut s’adapter à toutes les installations existantes, qu’elles soient individuelles ou collectives. Selon l’entreprise, l’amortissement de l’investissement se réalise de 3 à 7 ans, en fonction du prix de l’eau, du mode d’utilisation, et du nombre de personnes l’utilisant. Le prix de l’eau pourrait considérablement augmenter lui aussi dans les mois à venir, le retour sur investissement pourrait donc se faire plus vite que prévu ! Plus d’informations ou demandes de devis ? Rendez-vous sur spareau.fr.