Le simple fait de retourner son matelas permet de réduire ses factures de chauffage

Savez-vous que vous passerez approximativement 25 ans à dormir si vous vivez jusqu’à 80 ans ? C’est ce qu’affirme le journal Ça m’intéresse dans cet article. Un quart de siècle à dormir, je signe tout de suite à condition de m’allonger sur un matelas hyper confortable, et de me recouvrir d’une bonne couette bien chaude ! Le matelas est un élément indispensable qui peut nous apporter fraîcheur ou chaleur en fonction des saisons, et nous n’en avons pas toujours conscience. Pour ma part, j’avoue ignorer sur quelle face je me couche, et également, ne jamais le retourner. Et, pourtant, il semblerait que cela pourrait m’éviter d’avoir trop chaud, ou trop froid durant la nuit. Comment retourner le matelas pourrait me faire économiser du chauffage en hiver et la climatisation en été ? Décryptage.

Un matelas dispose de deux faces, c’est un fait !

Effectivement, si j’observe mon matelas, je vois sur l’un des coins une petite étiquette m’indiquant « face hiver », ce qui sous-entend que de l’autre côté se trouve la « face été ». Je comprends, par conséquent, que j’ai eu très chaud cet été, parce que mon matelas est sur la face hiver et que je n’aurai donc pas plus chaud cette année ! Tant pis pour moi. Vous l’aurez compris, je vous invite à vérifier la face qui est sous votre corps et à intervertir le matelas pour que la face hiver soit au-dessus. En effet, les deux faces sont les garantes de vos nuits confortables et d’une réduction du chauffage ou de la climatisation.

Pourquoi votre matelas propose deux faces différentes ?

Un matelas est composé de plusieurs couches qui n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Ainsi, la face été va mieux absorber la transpiration, et la face hiver, retenir davantage la chaleur. En choisissant la bonne « face » vous dormirez mieux, et éviter une surconsommation d’énergie. De plus, changer son matelas de face plusieurs fois par an, évite la formation de creux ou de bosses, pour un sommeil de meilleure qualité, évidemment. C’est un peu fastidieux peut-être, mais ces faces sont bien utiles, sinon à quoi bon disposer d’une face hiver et d’une face été ?

Quand et comment retourner son matelas intelligemment ?

Puisque votre matelas dispose de deux faces, vous seriez tenté de le retourner deux fois pas : en hiver et en été, ce qui est assez logique ! Les spécialistes du sommeil, eux, conseillent de procéder à quatre changements de « position de matelas » par année. Ainsi, au printemps, la face été sera adaptée aux premières chaleurs.

Cependant, trois mois plus tard, par conséquent, en été, il est conseillé d’inverser la tête, et les pieds, pour éviter les déformations. Au début de l’automne, on passe à la face hiver, pour avoir chaud, puis au commencement de l’hiver, on inverse de nouveau la tête et les pieds ! Vous avez tout suivi, j’espère ! Et, vous ? Combien de fois par an, retournez-vous votre matelas ? Est-ce que vous sentez la différence entre la face été et la face hiver ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .