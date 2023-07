Les thermostats intelligents tado°, pour économiser sur le chauffage et la climatisation, sont à 50 % de réduction

Les vacances viennent de commencer et vous êtes à mille lieues de penser à rallumer votre chauffage. Il n’empêche que ce chauffage, il faudra bien le remettre en marche à l’automne. Dépourvus du bouclier tarifaire, les prix de l’électricité pourraient bien flamber de nouveau et pourtant, impossible de s’en passer à moins d’être habillé en esquimau tout l’hiver ! Pour réaliser des économies, il existe un système de thermostat intelligent baptisé tado°. Inventés par l’entreprise allemande du même nom, ces thermostats s’installent sans l’aide d’un professionnel et sont même connectés via Alexa, Siri ou Google Assistant. Lors des Prime Day d’Amazon, les prix des systèmes tado° fondent comme neige au soleil. Et même si votre esprit est plutôt en vacances, à la rentrée, il faudra rallumer le chauffage et les économies commencent maintenant. Retour sur cette invention et sur l’offre en cours pendant deux jours seulement.

À propos de tado°

Fondée à Munich en 2011, l’entreprise tado° est leader dans le domaine de la gestion intelligente du climat domestique. Depuis plus de 10 ans, elle propose des thermostats intelligents pour maîtriser la consommation de votre chauffage et de votre climatisation. De plus, les thermostats tado° prennent en compte les facteurs extérieurs pour ne pas gaspiller d’énergie. Ainsi, ils règlent votre chauffage en fonction des conditions extérieures grâce à la fonctionnalité Geofencing. Et ce n’est pas tout ! Si le dispositif détecte une fenêtre ouverte ou la présence d’une personne dans la pièce, vous serez prévenu grâce à une notification sur votre Smartphone. Cela vous permet d’agir en conséquence comme de couper votre chauffage en attendant votre retour pour le premier cas.

Quels sont les grands principes des systèmes tado° ?

Vous l’aurez compris, tado° permet avant tout de maîtriser et de réduire vos dépenses énergétiques. Vous allez également pouvoir configurer votre maison en fonction de la température que vous souhaitez dans chaque pièce. Prenons un exemple simple. Le gouvernement préconise 19° C dans les pièces à vivre, 16° C dans les chambres et un petit 22° C dans la salle de bains, au moins pendant la douche matinale. Un thermostat classique ne permet pas de différencier les pièces et la température est donc uniforme dans toute la maison. Avec tado°, vous pouvez choisir de chauffer vos pièces indépendamment les unes des autres et conserver une chaleur uniforme dans toute la maison. Rappelons enfin que baisser la température d’un degré, c’est économiser environ 7 % sur votre facture. Cela vaut peut-être le coup de réfléchir à l’achat d’un système tado°, non ?

Les différentes offres proposées lors des Prime Day sur Amazon

Offre n° 1 : le tado° contrôle connecté et Intelligent de la Climatisation V3+ avec Support est, en ce moment, au prix de 63,20 € au lieu de 114,99 €, soit 45 % de remise sur Amazon.

Offre n° 2 : le kit de Démarrage Thermostat Intelligent filaire V3+ est, en ce moment, au prix de 109,99 € au lieu de 219,99 €, soit 50 % de remise sur Amazon.

Offre n° 3 : le kit de démarrage thermostat intelligent sans fil V3+ et son support est, en ce moment, au prix 148,49 € au lieu de 269,99 €, soit 45 % de remise sur Amazon.

Avant de procéder à l’achat d’un système tado°, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité de votre système de chauffage grâce à l’outil mis en ligne par l’entreprise. Pour tout savoir sur les systèmes tado°, retrouvez l’article que nous avions consacré à cette invention, l’année dernière. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations et tous les produits sur tado.com.