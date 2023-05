hestiia poursuit sa mission en finançant jusqu’à 100% votre consommation de chauffage

En plus de lutter contre l’inflation qui ne cesse de réduire les budgets consommation des ménages, hestiia s’engage pour une transition douce vers une nouvelle source d’énergie plus durable tout en limitant l’impact de la hausse des prix de l’énergie. Concrètement, chaque utilisateur recevra directement sur son application le montant de sa consommation électrique pour le chauffage de son habitat. Cette somme pourra ensuite être reversée sur le compte bancaire de l’utilisateur afin de l’aider à régler ses factures énergétiques. Après une consommation de chauffage financée à 100 % la première année, hestiia continue son combat en remboursant 20 % de la consommation électrique de chaque myEko les années suivantes.

Cette action en faveur des foyers français représente un pas de plus vers l’adoption généralisée de solutions nécessaires à la transition énergétique et fait de la marque hestiia un véritable ambassadeur pour le pouvoir d’achat des ménages français. Après une première levée de fonds de 2,7 millions d’euros en ce début d’année, hestiia poursuit son développement avec l’industrialisation de sa solution de chauffage connectée myEko dont les premières livraisons sont prévues pour septembre 2023.

myEko, le système de chauffage innovant qui vous donne du pouvoir d’achat

myEko utilise la chaleur fatale, également connue sous les noms de chaleur perdue ou chaleur résiduelle. Il s’agit d’une forme d’énergie thermique produite de manière non souhaitée lors de divers processus industriels ou de production d’énergie. Cette chaleur générée, mais non utilisée de manière productive, est d’habitude rejetée dans l’environnement. Aujourd’hui, on trouve la chaleur fatale principalement dans les data centers utilisés pour des entreprises qui ont besoin de calcul informatique dans des domaines aussi variés que, l’intelligence artificielle, les rendus 3D de films d’animation ou la blockchain. Tous ces industriels font face à un problème de taille : pour que leurs data-center fonctionnent correctement, ils doivent les refroidir et évacuer la chaleur. Une opération aussi coûteuse qu’environnementalement discutable. C’est ici que myEko entre en scène.

Concrètement, myEko fonctionne comme un mini data-center. Contrairement aux installations gigantesques qui doivent être refroidies, myEko est décentralisé pour être installé là où la chaleur est utile : dans les habitations et les bureaux. Lorsqu’un utilisateur allume myEko, deux phénomènes se produisent :

la puissance de calcul, utile aux entreprises, est mise en route ces calculs génèrent de la chaleur, jusqu’à atteindre la température préalablement choisie sur le thermostat de la pièce où myEko est installé.

En contrepartie de la puissance de calcul prêtée, chaque utilisateur voit le montant de son e-wallet hestiia augmenté. Après une première année où la consommation électrique sera financée à 100% (seulement pour les 1000 premiers clients), hestiia poursuivra son engagement en remboursant 20 % de la consommation électrique du système de chauffage myEko les années suivantes.

myEko, comment ça marche ?

myEko est un système de chauffage innovant qui recycle intégralement l’énergie générée par la puissance informatique afin de la convertir en chaleur pour chauffer une habitation ou des bureaux. Son fonctionnement repose sur un calculateur électronique intégré qui optimise l’utilisation de cette énergie. Lorsque myEko est branché, il active des cartes électroniques hautement performantes appelées “H1”, capables de chauffer efficacement une pièce d’une superficie comprise de 10 à 15 m². Il suffit d’une connexion Wi-Fi pour le mettre en fonctionnement. Grâce à cette connexion, il est ensuite possible de mettre la puissance informatique au service des économies d’énergie des foyers. Ainsi, l’appareil utilise de manière intelligente l’énergie générée par les activités informatiques pour produire de la chaleur, contribuant par conséquent à réduire la consommation d’énergie globale et à financer les factures de chauffage. De plus, myEko intègre un système de détection d’ouverture des fenêtres, qui permet de ne pas gaspiller l’énergie produite.

Les caractéristiques techniques de myEko

Avec une puissance de 1000 W, myEko est capable de fournir une chaleur efficace pour chauffer une pièce de manière optimale. Ses dimensions sont de 93 cm de largeur, 67 cm de hauteur et 15 cm de profondeur, lui permettant de s’intégrer facilement dans différents espaces. Concernant sa composition, myEko associe des matériaux de haute qualité. Sa façade est en Corian®, un matériau à faible teneur en COV, il ne contient pas de produits chimiques dangereux et contribue ainsi à une meilleure qualité de l’air ambiant.

Il est résistant et esthétique, tandis que le châssis est en acier doux, offrant une structure solide et durable. Les dissipateurs thermiques sont quant à eux en aluminium Al 6063-T5, un des meilleurs grades d’aluminium pour la conception de dissipateur de chaleur.

Il dispose d’une excellente conductivité thermique assurant une excellente dispersion de la chaleur générée. Avec un poids de 29 kg, le système de chauffage est robuste et bien conçu. Il procure une stabilité lors de son installation et garantit une utilisation en toute sécurité.

En termes de connectivité et de domotique, myEko est compatible avec les systèmes Amazon Alexa®, Google Assistant® et Apple Home Kit®. Cela signifie qu’il peut être intégré simplement à un système domotique existant, permettant ainsi un contrôle intelligent à distance. Il est aussi possible de piloter myEko via des commandes vocales ou des applications mobiles, ce qui offre à l’utilisateur une flexibilité et une facilité d’utilisation supplémentaires.

Combien coûte le système de chauffage innovant myEko ?

Le système de chauffage innovant myEko est déjà disponible en précommande sur le site de l’entreprise. Une seconde phase de commercialisation vient d’être lancée au prix de 790 € (au lieu de 990 € dans quelques mois). Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2023. En plus d’un tarif préférentiel, les 1000 premiers clients verront leur consommation de chauffage financée à 100 % la première année (contre 20 % pour les clients suivants).

À propos de la start-up hestiia

hestiia, une start-up française anciennement connue sous le nom de WisElement, a été fondée en 2016 par Camille Chenuil et Alexandre Vinot., développe des produits de chauffage innovants pour accélérer la transition énergétique. hestiia s’adresse aux particuliers désireux de rénover leur résidence principale et également soucieux de l’environnement. En réutilisant la chaleur fatale et en redistribuant du pouvoir d’achat aux Français, l’entreprise prouve qu’aujourd’hui être écologiquement responsable peut être récompensé. Et ce, d’autant plus pour les premiers clients qui verront leur consommation de chauffage financée à 100 % la première année.