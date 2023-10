Amélie, une couette anti-punaises de lit (moustiques et acariens), inventée par Colas Normand

L’an dernier, nous parlions frelons asiatiques et moustiques tigres, mais en ce début d’automne, les punaises de lit leur dament le pion et sont sources d’angoisse pour beaucoup. Il faut reconnaître que les réseaux sociaux ne font pas dans la demi-mesure, les photos de punaises de lit prises dans un train ou un hôtel les inondent ! Du côté de Dieppe en Normandie, une entreprise, que vous connaissez probablement déjà de nom, a inventé une couette préventive pour lutter contre les punaises de lit. Colas Normand, filiale du groupe Peg qui est leader de la ouate haut de gamme en Europe, fait un véritable carton avec sa couette Amélie. Conçue à base de bouteilles de plastique recyclées et traitées avec une solution brevetée, elle vous protège des moustiques, des acariens et des punaises de lit. Découverte.

Une couette révolutionnaire ?

Les punaises de lit ne sont pas très présentes en Normandie, mais c’est toute la France qui est en alerte à leur sujet. En témoignent les nombreuses recherches effectuées sur Internet, « On a vu que les mots-clés anti-punaises de lit sur Internet ont augmenté de 300 % », explique Manon Comalada Féron, directrice générale du groupe Peg, dans une interview à Paris Normandie. L’an dernier, les clients recherchaient des couettes chaudes pour faire face à la crise énergétique. Cette année, c’est une couette anti-punaises de lit qui attise toutes les convoitises. Cette couette a été développée en collaboration avec Breyner, spécialiste des solutions anti-punaises de lit. La couette intègre ainsi dans ses fibres une solution brevetée appelée Greenhome®, qui va tuer les punaises de lit présentes. La directrice générale précise cependant que cette couette Amélie est une solution préventive et non curative.

La couette Amélie en détail

La couette Amélie porte le prénom de la responsable adjointe maintenance de l’entreprise. Elle garantit une triple protection grâce à son traitement Greenhome® anti-acariens, anti-punaises de lit et anti-moustiques, préservant ainsi le lit de toute invasion fortuite. Conçue pour convenir à tous, elle maintient une température idéale, ni trop chaude ni trop froide. Son enveloppe en coton de qualité garantit douceur et confort. Le garnissage léger de 350 g/m² est fabriqué à partir de polyester recyclé Lifill+Éco®, une matière innovante conçue à partir de bouteilles en plastique recyclées, proposant une solution écologique et responsable. Facile à entretenir, cette couette tempérée peut être lavée en machine à 40 °C. Elle est idéale pour des chambres chauffées de 18 °C à 22 °C, offrant une nuit de sommeil paisible. Elle est en vente sur le site officiel Colas Normand, les prix varient en fonction de la taille (de 54 € à 94 €), mais certaines tailles ne sont déjà plus disponibles. Le succès de cette couette est phénoménal, tout le monde veut un moyen de lutter contre les punaises de lit !

Une couette résolument écologique !

En plus de sa protection contre les acariens, cette couette présente une dimension écologique essentielle. La future maman souligne que le traitement appliqué à la couette est d'origine végétale, totalement dépourvu de substances toxiques. Ce qui la rend sûre pour les enfants et les femmes enceintes. Tous les produits sont certifiés Oeko-Tex et sont fabriqués grâce exclusivement à des matériaux recyclés. La directrice générale souligne que le garnissage à l'intérieur de la couette provient également du recyclage de bouteilles en plastique, soulignant l'engagement environnemental de l'entreprise.