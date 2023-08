Si vous avez déjà été confrontés aux punaises de lit, aussi appelées puces de lit, vous savez combien ce fléau peut vous pourrir la vie ! Ces insectes, se nourrissant de sang humain ou animal, sont un véritable fléau qui inquiète jusqu’aux plus hautes sphères de l’État ! Dans les années 50, ces punaises de lit avaient déjà proliféré dans notre pays, puis elles s’étaient fait oublier. Toutefois, avec l’intensification des voyages à l’étranger, et peut-être un certain relâchement après la crise sanitaire qui avait forcé les établissements à avoir une hygiène irréprochable, les punaises de lit font leur grand retour ! Mais comment les reconnaître ? Comment éviter de les ramener de votre dernier voyage ? Et comment s’en débarrasser ? On va tout vous expliquer !

Comment reconnaître les punaises de lit ?

Les punaises de lit, dont la taille équivaut à celle d’un pépin de pomme, sont facilement repérables à l’œil nu. Leur teinte généralement brune les distingue. Contrairement à d’autres insectes, elles ne sautent ni ne volent. En se nourrissant de sang, elles peuvent survivre plusieurs mois sans se repaître. Leurs piqûres, pouvant atteindre jusqu’à 90 en une seule nuit, peuvent engendrer des démangeaisons intenses. Étant donné leur développement rapide, il est crucial d’intervenir dès leur apparition pour limiter l’ampleur de l’infestation, explique le site gouvernement.fr. Les déjections des punaises de lit, visibles sous forme de petits points noirs, peuvent être repérées sur les matelas, les lattes ou les interstices du sommier, ainsi que sur le bois du lit, les plinthes et les angles des murs.

Ces insectes préfèrent habiter la chambre à coucher et se cachent dans des recoins sombres, étroits et difficilement accessibles. Quant aux piqûres, elles ressemblent à celles de moustiques et surviennent principalement la nuit, lorsque les punaises sont actives. Ces piqûres peuvent s’agréger par groupes de 3 ou 4, parfois en ligne, et sont généralement localisées sur les parties du corps découvertes pendant le sommeil (visage, mains, bras, jambes). Bien qu’elles ne transmettent pas de maladies, elles peuvent entraîner des démangeaisons intenses et même des réactions allergiques telles que de l’urticaire.

Comment éviter d’avoir des punaises de lit chez soi ?

Lorsque vous séjournez à l’hôtel, adoptez des précautions pour éviter les punaises de lit. Évitez de déposer vos bagages sur le sol, le lit ou sous le lit. Optez plutôt pour un support à bagage préalablement inspecté et gardez vos bagages fermés quand vous ne les utilisez pas. Avant de poser vos vêtements sur le lit ou dans les armoires, prenez le temps de les examiner minutieusement. Prenez le temps de vérifier le lit, y compris le matelas, les fermetures à glissière, les coutures et le rembourrage. Ne négligez pas les meubles et les murs : inspectez les châssis des meubles et le rembourrage à l’aide d’un objet avec un coin dur, comme une carte de crédit. Après votre voyage, prenez des mesures pour éviter d’introduire des punaises de lit chez vous.

Vérifiez minutieusement vos bagages et ne les posez pas sur les lits, les fauteuils ni à proximité. Examinez vos vêtements et effets personnels. Lavez les vêtements et les articles en tissu à l’eau chaude, de préférence à 60 °C, qu’ils aient été portés ou non. Si des articles en tissu ne peuvent pas être lavés, mettez-les dans le sèche-linge à la température la plus élevée possible pendant au moins 30 min. Passez également l’aspirateur dans vos valises et jetez immédiatement le sac de l’aspirateur dans un sac en plastique bien fermé. Adopter ces mesures simples peut aider à prévenir l’infestation de punaises de lit et à maintenir un environnement exempt de parasites.

Comment se débarrasser des punaises de lit ?

Malheureusement, il n’existe pas de remède miracle pour se débarrasser de ces sales bestioles ! Il existe toutefois quelques inventions pour s’en protéger comme la barrière universelle du Sommier Français ou celle de Bugsafe, mais également un piège à phéromones inventé par des chercheurs marseillais. Vous pouvez toutefois essayer de vous en débarrasser avant de faire appel à un professionnel et voici comment procéder :

Aspiration minutieuse de la chambre (lit, matelas, sommier, plinthes, murs, sol, rideau.)

Lavage de tous les linges possibles à 60 °C. Pour les autres linges ne supportant pas cette température, il faudra les jeter ! Pensez à enfermer le linge à laver dans un sac fermé pour le transporter jusqu’au lave-linge !

Séchage au sèche-linge (mode chaud au moins 30 min).

Vous pouvez aussi utiliser un nettoyeur à vapeur sèche (au moins 120 °C pour nettoyer votre chambre et notamment les tissus comme canapé, rideau, etc).

Congélation du linge ou de petits objets à -20 °C, 72 h minimum.

Si vos meubles sont trop infectés, il faudra malheureusement les jeter en déchetterie en prévenant l’agent de la présence de punaises de lit ! Ne les déposez pas aux encombrants, ils pourraient être récupérés et l’infestation se déplacerait !

Il est cependant fort probable que vous deviez faire appel à un professionnel, car ces petites bêtes sont très difficiles à éradiquer ! De plus, elles ont développé une résistance à la quasi-totalité des insecticides en vente libre. Ne vous précipitez donc pas, cela risquerait de vous coûter très cher pour un piètre résultat. Pour en savoir plus sur les punaises de lit, le gouvernement a mis en place un plan interministériel de lutte contre ce nuisible et un numéro de téléphone dédié : 0806 706 806.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Avez-vous déjà été confrontés aux punaises de lit ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().