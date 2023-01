L’invention d’un étendoir à linge électrique chauffant qui sèche vos vêtements deux fois plus rapidement

Tous les ans, en cette période de l’année et durant l’hiver, faire la lessive et sécher le linge sont un vrai casse-tête, notamment pour ceux qui sont dénués de sèche-linge. En effet, il n’est pas toujours plaisant de voir l’étendoir déployé pendant plusieurs jours avant que le linge ne sèche, sans parler de l’odeur particulière des vêtements qui ont pris du temps à sécher. Le séchoir à linge chauffant n’est pas encore très populaire en France, pourtant il s’agit d’un appareil domestique très pratique. Il a l’avantage d’être plus efficace que l’étendoir classique et plus économique et écologique que le sèche-linge. Le seul inconvénient se trouve au niveau de son prix généralement élevé puisqu’il n’est pas encore très répandu en France. Cependant, il existe quelques modèles aux prix raisonnables que nous allons vous présenter.

Le séchoir à linge électrique Todeco 300 W

Très pratique, ce Tancarville électrique est pliable et peut facilement être rangé sans prendre trop d’espace. Il a une puissance de 300 W avec un voltage compris entre 220 et 240 V. Sa température de chauffage entre 45 et 55 ˚C permet au linge de sécher rapidement. Fabriqué à partir d’une combinaison d’aluminium et de plastique renforcé, il est particulièrement robuste, mais assez léger pour que l’on puisse aisément le déplacer.

Le séchoir est composé de trois plateaux horizontaux et d’une large surface centrale. Par ailleurs, il compte en tout 30 barres de séchage et est équipé de pieds munis de roulettes facilitant son déplacement. Ce modèle a le mérite d’être l’un des mieux notés sur la plateforme de Marketplace Amazon. De plus, il ne coûte 186,99 €.

Todeco - Sèche-Linge Electrique, Etendoir Pliant d'Intérieur - Dimensions du Produit replié: 143 x 72 x 9 cm - Matériau: Alliage en Aluminium - 3 étag ... Les barres réchauffent à une température de 45 à 55 ° C pour sécher vo...

Réchauffe et sèche efficacement vos vêtements, même durant les jours p...

Barres chauffantes ingénieuses pour sécher votre linge rapidement et e... 186.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Tancarville à linge électrique Todeco 200 W

Ce modèle diffère du précédent par son prix et la présence de 18 barres chauffantes en aluminium. Sa puissance de 200 W et sa température comprise entre 45 et 55 ˚C permettent un séchage rapide et homogène du linge. Il peut être utilisé avec tout type de vêtements, même les plus délicats. S’il fait beau, il peut facilement être déplacé, mais il ne dispose pas de roues.

Il est possible de l’utiliser comme un étendoir normal sans le brancher. Ce séchoir électrique est composé d’un long plateau horizontal et est également pliable. Les matériaux utilisés pour sa fabrication sont de très haute qualité. Ce qui fait de lui un produit très résistant. Son prix est de 89,99 euros sur Amazon.

Todeco - Sèche-Linge Electrique, Etendoir Pliant d'Intérieur à Etages - Dimensions du Produit replié: 113 x 53 x 7 cm - Matériau: Alliage en Aluminium ... Les barres réchauffent à une température de 45 à 55 ° C pour sécher vo...

Réchauffe et sèche efficacement vos vêtements, même durant les jours p...

Barres chauffantes ingénieuses pour sécher votre linge rapidement et e... 88.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le séchoir à linge Concise Home 1 000 W

Ce Tancarville chauffant à un design un peu différent des deux modèles précédents avec sa housse intégrale, mais utilise cependant le même principe. Sa technologie permet de sécher et de désinfecter chaque recoin du linge. Sa puissance de 1 000 W permet un séchage efficace et silencieux. Il a plusieurs fonctions intéressantes qui le différencient des autres modèles. Ainsi, on peut, par exemple, citer sa minuterie intégrée, la télécommande intelligente pour piloter la température et la durée de chauffage selon les types de vêtements.

Mais également la mise hors tension automatique pour économiser de l’énergie quand une température anormale est détectée. Ce modèle a été fabriqué à partir de matériaux de première qualité pour une meilleure étanchéité, et un cadre en acier inoxydable pour assurer la durabilité de l’ensemble. Il possède par ailleurs des pieds à roulettes pour le déplacer facilement. Comme les séchoirs à linge précédents, ce Tancarville électrique est par ailleurs pliable et facile à démonter. Il ne coûte que 84,99 € sur Amazon.

Concise Home Séchoir électrique 1000W Grande capacité 15kg Double en Acier Inoxydable à économie d'énergie vêtements d'intérieur penderie Le sèche-linge électrocinétiqueportable convient àvous aider au séchag...

Simple fonctionnement et assemblage. Il y a un bouton de synchronisati...

Pour la première fois, utilisez un séchoir à cadre en acier inoxydable... 84.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La cabine à linge séchante et portable Costway

Ce séchoir à linge a un design totalement différent des trois modèles précédents, mais utilise cependant le même concept. Sa technologie permet de sécher chaque recoin du linge grâce à un séchage tridimensionnel PTC avec un chauffage 3D. Sa puissance de 900 W permet un séchage efficace et silencieux. Il a par ailleurs plusieurs fonctionnalités intéressantes. Par ailleurs, on peut citer le temps de séchage réglable jusqu’à 180 min, la commande intelligente pour régler la température de chauffage selon les types de vêtements ou encore la mise hors tension automatique pour économiser de l’énergie.

Ce modèle a été fabriqué à partir de matériaux de première qualité, notamment du tissu Oxford pour une meilleure étanchéité et un alliage en aluminium pour assurer la durabilité de l’ensemble. Cette cabine dispose également des pieds antidérapants pour plus de stabilité. Comme les séchoirs à linge Todeco et Concise, ce séchoir est également pliable et facile à démonter. Son prix est de 79,99 euros sur Amazon, mais est actuellement en rupture de stock.

COSTWAY Séchoir à Linge Portable Electrique Grande Capacité 10KG avec Minuteur Automatique, Séchage Tridimensionnel PTC, Support en Aluminium,Tissu Ox ... 【Puissant effet de séchage des vêtements】avec un séchage tridimensionn...

【Contrôle intelligent automatique】il y a plusieurs réglages jusqu'à 18...

【Séchage de vêtements divers】le porte-vêtements supérieur peut être ét... Non disponible Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Pourquoi un étendoir à linge est par ailleurs appelé « Tancarville » ?

« Tancarville » est le nom d’une ville et d’une marque de séchoir à linge qui a probablement été inspirée par la ressemblance de forme entre le pont suspendu de la ville de Tancarville et ce type de séchoir. Le pont de Tancarville a été construit en 1959 et la société DUPRE a déposé la marque “Tancarville” en 1963 pour ses étendoirs.