Poc et Autoliv inventent un casque de vélo très innovant avec un airbag intégré

La réglementation française n’impose pas le port du casque aux cyclistes, sauf s’ils ont moins de 12 ans… S’il est évidemment plus que recommandé, il n’est, pour le moment pas obligatoire malgré le nombre d’accidents impliquant des cyclistes, toujours en hausse. Ce qui est finalement logique au vu de l’explosion des ventes de vélos, mais également du fait qu’ils deviennent électriquement assistés, donc plus performants. Cela n’empêche pas les fabricants de casques de vélo d’innover et d’inventer des protections toujours plus performantes. C’est le cas avec l’entreprise suédoise de vêtements POC en partenariat avec Autoliv, fabricant de systèmes de sécurité automobile, qui lancent ensemble le casque de vélo à airbag… On vous explique de quoi il s’agit !

Pourquoi un casque airbag ?

Au total, 226 cyclistes ont trouvé la mort en 2021, soit 39 de plus qu’en 2019, 48 de plus qu’en 2020 en France. Ces chiffres, en constante augmentation, résultent souvent d’un manque de protection des cyclistes, la tête étant régulièrement touchée par de graves traumatismes crâniens. Les casques pour cyclistes ont donc un rôle essentiel à jouer pour ceux qui les portent, et même si de nombreux modèles parfaitement sécuritaires existent, le casque airbag pourrait faire LA différence en cas de collision. Les deux entreprises suédoises, POC et Autoliv ont donc décidé d’unir leurs compétences pour fabriquer un casque airbag.

Quel est ce casque airbag ?

Pour le moment, peu de détails ont filtré quant à la fabrication de ce casque innovant. Nous savons seulement qu’il intègrera des capteurs de mouvements associés aux chutes soudaine; l’unité de commande électronique gonflera alors automatiquement l’airbag avant que le choc n’ait lieu. Il fonctionnerait sur le même principe que les gilets airbag pour les motards. Le casque airbag se composerait de trois couches de tissus qui resteraient cachés sous les panneaux extérieurs amovibles quand ils ne sont pas utilisés. Ils se gonfleraient alors instantanément en cas d’accident avec une pression de 60 Kilopascals et couvriraient les côtés et le dessus de la tête.

Qu’en disent les constructeurs ?

Pour Autoliv, l’idée est de faire de l’airbag un absorbeur d’énergie initial, tandis que la doublure en mousse du casque servirait d’absorbeur secondaire. Ils précisent également que ce nouveau dispositif ne compromettra pas la conception du casque en termes de poids et de confort. Selon POC, le casque airbag doit encore être améliorer pour pouvoir aboutir à une commercialisation. D’autres accessoires de sécurité avec airbag existent déjà, comme le Hövding, un collier airbag; la Cirrus, la veste Helite B’Safe pour cycliste avec airbag, ou encore le sac à dos airbag Evoc.

Une pré-étude réalisé avec le nouveau casque airbag…

Dans une courte étude des performances de ce casque, il a été placé sur la tête d’un mannequin d’essai de collision. Ce dernier a été lâché d’une hauteur d’1.80 mètres sur des surfaces planes ou inclinées, simulant différentes configurations de routes et de surfaces. Les tests auraient montré qu’en cas d’impact à 20 km/h, le risque de blessures à la tête modérées à mortelles était réduit de 80%. Un casque ordinaire réduisant ces mêmes risques à 30%. Une invention qui deviendra sans doute nécessaire dans un futur proche tant les utilisateurs de vélos se font de plus en plus nombreux, et augmentent logiquement les risques d’accidents.

