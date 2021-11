5 accessoires indispensables pour rouler à vélo en toute sécurité

Vous êtes peut-être devenu adepte des déplacements en bicyclette, et c’est plutôt une bonne idée pour votre santé ainsi que pour l’environnement. Mais pour rouler à vélo, électrique ou classique, il vaut mieux assurer sa sécurité. A Paris, les accidents impliquants les cyclistes sont en hausse de 35 % entre 2019 et 2020: 919 cyclistes blessés ou tués en 2020 contre 680 en 2019. Et malheureusement, ces chiffres sont en hausse dans toute la France. Probablement à cause de l’explosion des ventes de vélos électriques et des aides dont on peut bénéficier pour les acquérir.

Quels sont les équipements de sécurité indispensables pour rouler à vélo en toute tranquillité ? D’ailleurs, ne serait-ce pas une bonne idée de cadeaux de Noël pour les cyclistes de votre entourage, une façon de les protéger ? Petit tour d’horizon des 5 éléments qui nous semblent indispensables à vélo.

Le casque lumineux

Avoir un casque quand on est cycliste, c’est obligatoire et c’est surtout du bon sens. Mais avoir un casque lumineux c’est encore mieux ! Non seulement il permet de rester visible de jour comme de nuit, mais il va aussi vous permettre d’indiquer vos changements de direction. Dans cette catégorie, nous ne pouvons que vous recommander les casques de marque Lumos.

Grâce à une connexion à une application, vous pourrez déterminer les messages que vous souhaitez envoyer à ceux qui vous suivent. Vous pouvez aussi indiquer vos changements de direction grâce à un interrupteur à installer sur votre guidon. Pour le côté fun, vous pourrez même afficher un petit sapin clignotant pour Noël ! Sympa non ?

Un airbag contre les blessures

A vélo, il va vite de tomber sans même que personne ne vous touche. Il existe des airbags pour cycliste qui gonflent dès que les capteurs détectent une chute. Ces accessoires restent encore assez chers à l’achat mais se révèlent d’une importance capitale quant à la sécurité du cycliste. Attention, certains airbags pour cyclistes ne peuvent servir qu’une seule fois. Ce qui n’est pas le cas du B’Safe par Helite, il coûte 690€ mais peut se recharger et s’utiliser à vie.

Un petit rétroviseur, ça ne mange pas de pain…

… mais ça peut sauver des vies ! Ce petit accessoire que l’on installe en deux minutes et qui coûte moins de 30€ vous assure une meilleure sécurité. Voir ce qui se passe derrière est aussi important que de voir ce qu’il se passe devant vous. De nombreux petits rétroviseurs sont disponibles sur les différents sites de vente en ligne. Coloris, formes, tout est possible, l’essentiel est de bien le fixer et surtout de parfaitement le régler pour voir arriver le danger.

Un vrai klaxon qui s’entend vraiment

Encore un petit accessoire qui ne vous coûtera pas bien cher mais qui vous permettra d’être entendu, si vous n’êtes pas vu. Attention cependant à respecter le seuil de 120 dB maximum, qui est celui, toléré par l’oreille humaine. Au-delà, vous risqueriez de vous exposer à une pollution sonore, et d’y exposer les autres ! Comptez une vingtaine d’euro pour une sonnette efficace.

Des feux de changement de position

Quand on est cyclistes et que l’on veut tourner à droite ou à gauche, on tend le bras pour indiquer notre changement de direction. Mais ce n’est pas toujours perçu comme tel par les automobilistes qui vous suivent. Du coup, Cosmo Ride propose un feu orange à gauche et rouge à droite, qui permet, avec un bouton situé sur le guidon, d’indiquer votre changement de direction.

Ce petit feu arrière coûte 69€ mais peut réellement s’avérer très utile, surtout en ville. Vous savez désormais comment vous équiper au mieux, mais aussi protéger vos proches !

