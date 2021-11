Nous ne sommes plus très loin du célèbre Black Friday, et pourtant l’enseigne Cdiscount n’a pas attendu le 26 novembre pour casser les prix sur un modèle de vélo électrique. En effet, le Velobecane est proposé au prix de 599€ au lieu de 1199€, soit une première réduction de 600€ tout de même.

Mais le vrai bon plan se situe plutôt dans les aides possibles proposées par le gouvernent ou par les collectivités locales. Grâce à elles, et en fonction de la région dans laquelle vous résidez, le vélo pourrait ne rien vous coûter ou presque. On vous explique ce que vaut le Velobecane, et surtout comment faire pour vous l’offrir presque gratuitement.

Le modèle en question

Ce vélo électrique se destine plutôt à des trajets urbains; il permet aussi de combler le fameux dernier kilomètre de manière totalement écologique. Côté équipement, il se dote d’un porte bagage, d’un carter qui protège la chaîne, de garde-boues et d’éclairage LED à l’avant comme à l’arrière. La position d’assise est parfaitement adaptée aux trajets urbains. Ajoutons un écran de bord LCD qui vous permettra de surveiller votre état de charge de batterie mais également les kilomètres parcourus.

Côté technique, le Velobecane offre une vitesse maximale de 25 km/h comme l’exige la législation française. Le moteur de 250 W et la batterie Lithium-ION de 8Ah vous assureront une autonomie de 40 kilomètres. Avec le moteur qui se situe à l’arrière, vous aurez l’impression d’être poussé et non tracté. Quant à la batterie amovible et doté d’une poignée de transport, elle vous permettra une recharge au bureau pour que votre moyen de locomotion soit opérationnel dès que vous débauchez.

Consulter l’offre sur CDISCOUNT

Enfin, côté sécurité, le Velobecane se dote de freins à disques à l’avant comme à l’arrière, ce qui lui confère un freinage puissant même sur route boueuse ou humide. Les éclairages à LED vous assureront de voir à l’avant et d’être vu à l’arrière. Avoir un vélo électrique en ville, c’est s’assurer une place de stationnement et une arrivée à vos rendez-vous sans les traces de sueur sur le tailleur ou la chemise.

Mais alors comment l’obtenir presque gratuitement ?

Depuis l’été 2021, l’Etat Français a mis en place la fameuse Prime à la Conversion. Cette aide peut aller jusqu’à 1500€ à la condition d’acheter un vélo électrique en échange de votre voiture thermique, qui devra dater d’avant 2001 pour un diesel et d’avant 2006 pour un moteur essence.

Dans toutes les régions de France ou presque, il existe d’autres aides proposées aux acquéreurs de vélos électriques, et elles ne sont pas du tout négligeables. Qui plus est, elles ne vous obligent pas à vous séparer de votre voiture.

Les aides en Province

De nombreuses régions proposent des aides pour l’achat de véhicules électriques :

Renseignez-vous aussi auprès de votre mairie qui, par le biais du CCAS, peut mettre en place de petites aides à l’achat d’un vélo électrique.

La région parisienne

En région parisienne, comme dans de nombreuses villes françaises, le problème de l’engorgement des voies de circulation se pose. Du coup, face à l’urgence de mettre en place des moyens de transport alternatifs pour désencombrer les voies, et de passer aux véhicules propres, on retrouve trois aides principales à l’achat d’un vélo électrique:

Consulter l’offre sur CDISCOUNT

La Métropole du Grand Paris propose une aide de 500€ maximum si vous échangez votre véhicule thermique contre un vélo électrique.

La Ville de Paris plafonne à 400€ une aide fixée à 33% du prix d’achat hors taxe d’un vélo électrique.

Enfin, la Région Île-de-France, par le biais d’Île-de-France Mobilités, propose une aide de 500€ (ou 50% de la valeur d’achat du vélo électrique).

Comme en Province, d’autres agglomérations proposent des aides à l’achat d’un vélo électrique. Renseignez-vous avant d’acheter le votre, il pourrait presque ne rien vous coûter !