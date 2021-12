Les conseils essentiels pour affronter les routes hivernales !

L’hiver est sûrement la période de l’année la plus redoutée par les automobilistes. Entre la pluie, la neige et le verglas, les accidents de la route arrivent beaucoup plus vite en cette saison. Outre les accidents, les imprévus peuvent devenir beaucoup plus difficiles à affronter qu’en été.

Imaginez-vous tomber en panne au milieu de la forêt en ces basses températures… un supplice ! Afin d’éviter une telle situation, il vaut mieux prévoir plutôt qu’être pris au dépourvu !

L’hiver, une saison difficile pour les usagers de la route

Lorsque nous prenons la route en hiver, nous devons redoublez de vigilance. Les conditions difficiles de cette saison peuvent être propices aux imprévus en tout genre. Que ce soit une simple panne ou un accident, nous redoutons tous ces situations. En cette période, la neige, le verglas, le manque de visibilité ainsi que le froid favorisent les pannes en tout genre. Mais se retrouver en panne sous de telles conditions météorologiques peut vite devenir compliqué.

C’est pourquoi il est important de faire les vérifications nécessaires de votre véhicule avant de prendre la route. De plus, certains accessoires sont à avoir absolument dans votre voiture durant l’hiver, et ce, même pour un court trajet. En effet, ce n’est pas parce que vous vous rendez à seulement 5 km de chez vous que vous ne pouvez pas tomber en panne. Avant tout trajet en voiture, il vous faut donc prévoir une liste de produits essentiels en cas de panne de voiture ou d’accident.

Mais quelle est la liste de ces accessoires indispensables pour affronter les imprévus hivernaux ?

Si vous faites partie des téméraires décidant de prendre la route sous des conditions difficiles, il est important de prévoir certains accessoires. Pour pallier toute situation, voici une liste contenant les produits essentiels pour une virée en plein hiver. Tout d’abord, assurez vous de posséder de l’eau, un plaid ou une couverture de survie ainsi que des gâteaux qui se conservent bien dans votre coffre. Cela vous permettra de ne pas mourir de faim ou de froid et de ne pas vous déshydrater en cas d’imprévus.

Ensuite, une raclette pour le pare-brise ainsi que des produits dégivrants ne seront pas de trop ! Ils vont permettront de bien dégivrer votre véhicule avant de prendre la route. Ainsi, votre visibilité sera meilleure et vous serez donc plus vigilants. Il est également indispensable de posséder des câbles de recharge. Si vous vous retrouvez avec une panne de batterie, vous pourrez ainsi la recharger.

Un gilet jaune, un triangle de signalisation et une trousse de secours sont également obligatoires en toutes saisons. Pour finir, un chargeur de téléphone ou une batterie externe ainsi qu’une lampe de poche sont nécessaires. Rien de plus ennuyant que de tomber en panne avec un téléphone déchargé n’est-ce pas ? Prévoir de quoi le recharger vous permettra notamment de pouvoir prévenir les secours.

S’habiller en fonction de la saison est également important

Afin d’offrir une protection optimale à votre corps en cette saison froide, il est important de savoir comment s’habiller. Tout d’abord, il existe des zones stratégiques de votre corps à privilégier en cas de basses températures, comme les extrémités de votre corps: vos mains, vos orteils ainsi que votre tête et votre cou.

Et l’une des méthodes les plus adéquates est celle dite de l’oignon. Cette méthode consiste à superposer trois couches de vêtements de façon intelligente. La première couche doit servir à absorber l’humidité votre corps; la seconde maintiendra votre corps au chaud, tandis que la dernière vous protègera du vent et de l’humidité extérieurs. Désormais, vous possédez les conseils nécessaires pour affronter cette saison sans aucuns souci !