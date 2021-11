5 astuces simples et efficaces pour garder les pieds au chaud cet hiver

Pour le plus grand malheur de nos orteils, le froid est de retour ! Eh oui, fini la période estivale où nos petons pouvait se promener à l’air libre… Il est temps de revêtir nos plus belles chaussettes chaudes à l’approche de l’hiver.

Mais il arrive que, parfois, le froid ne recule devant rien. Nous avons beau mettre autant de couches que possible, cette sensation de froid est toujours là, vous prenant par les jambes. Et pour cause, les premières parties de notre corps qu’il faut protéger sont les extrémités. Mais comment faire pour empêcher le froid de s’attaquer à nos pieds et nos mains ?

Choisir des chaussures adaptées

Choisir des chaussures adaptées à la saison paraît en réalité assez probant… Mais sachez qu’en plus du côté esthétique, chaque chaussure à une fonction propre. Et les chaussures d’hiver se doivent d’être conçues selon deux critères importants, dont le premier est la semelle de la chaussure. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la partie du soulier permettant de tenir chaud à nos pieds est bien la semelle.

De ce fait, celle-ci se doit d’être bien épaisse pour protéger autant que possible nos orteils des températures hivernales. Le second critère est l’imperméabilité des chaussures. Lorsque vient l’hiver, il n‘est pas rare de voir la pluie remplacer le ciel ensoleillé de la période estivale. Il est donc très conseillé de porter une paire de chaussures imperméables en cette saison pluvieuse. Cela permettra à vos pieds de rester bien au sec et au chaud !

Investir dans des semelles thermiques

Il se peut que sur certaines chaussures et malgré l’épaisseur de la semelle, celle-ci ne protège pas assez contre le froid. La meilleure solution reste donc d’investir dans des semelles thermiques afin de garder vos petons bien au chaud lors de vos sorties. Ces semelles thermiques sont conçues afin de convenir à tous types de personnes et à n’importe quelle situation. Que ce soit pour glisser dans votre paire de bottines ou dans vos plus belles baskets, les semelles thermiques seront votre meilleur allié contre le froid.

La matière de vos chaussettes

Lorsque nous entrons dans la saison hivernale, bien choisir la matière des chaussettes que nous allons porter est important. Oubliez le coton et les socquettes ! Place au polyester et à la laine ! Moins esthétiques, certes, mais le polyester et la laine sont des matières beaucoup mieux adapter pendant l’hiver. Contrairement au coton, ces matières n’absorbent pas l’humidité. Elles vous permettront de garder vos pieds bien au chaud et seront beaucoup plus confortable lors de cette saison.

Adapter ses vêtements lors de nos sorties hivernales

Puisque nous avons la chance d’avoir d’excellentes avancées technologiques, autant s’en servir à bon escient ! Parmi celles-ci, nous pouvons trouver des collants thermiques très efficaces pour l’hiver. Ces collants fonctionnent sur le même principe que les semelles thermiques. Cependant, ceux-ci permettent non seulement de garder nos pieds au chaud mais également toute la partie inférieure de notre corps. Que demander de mieux ?

Fausse bonne idée : mettre plusieurs couches de vêtements

Afin de combattre le froid, la plupart d’entre nous pense que multiplier les couches de vêtements est la meilleure solution. Cependant, cette idée aurait en réalité l’effet inverse… En effet, cela empêcherait une bonne circulation sanguine dans notre organisme, et donc augmenterait la sensation de froid. Vous voilà maintenant paré pour affronter l’hiver en toute protection !