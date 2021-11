Puma : les célèbres sneakers (RE) SUEDE deviennent biodégradables

Nous le savons, l’une des plus grandes problématiques actuelles est l’écologie. Plus les années passent et plus notre mode de consommation ainsi que toutes ses conséquences rendent l’avenir de notre planète incertain. Afin de lutter contre ce phénomène, plusieurs marques se mettent au biodégradable.

Et c’est maintenant au tour de Puma, grande enseigne de sport, de développer des produits durables et écologiques. En effet, les mythiques chaussures SUEDE sont en pleine revisite, et deviennent biodégradables grâce aux dernières technologies.

L’évolution du modèle

Dans le but de répondre à une demande en constante augmentation de la part des consommateurs concernant la responsabilisation face à la crise environnementale, Puma a récemment mis au point des baskets biodégradables. Conçues à partir de matériaux durables tels que le daim tanné Zeology, le TPE biodégradable ou encore les fibres de chanvre, les baskets SUEDE deviennent RE-SUEDE.

Les chaussures les plus emblématiques de l’enseigne se voient donc totalement revisitées. Ce projet permet notamment à la marque de sport de prendre davantage de responsabilités pour ce qui est du recyclage de ses produits. Le tout nouveau projet de Puma sera donc lancé en janvier 2022, afin de relever le défi de la gestion des déchets dans le secteur des chaussures.

Le projet des Puma RE-SUEDE s’avère être le tout premier programme circulaire dans le cadre du « Circular Lab » de la marque. Dirigé par les experts en durabilité et en design de Puma, le « Circular Lab » travaille sur l’élaboration de futurs programmes de circularité de l’entreprise de sport.

Les Puma SUEDE ont toujours été la paire de chaussures emblématiques de la marque, depuis leurs changements en 1968; c’est donc une action forte que la marque entreprend afin de continuer de proposer au public les produits qu’ils adorent, tout en se montrant impliquée dans l’effort général pour un monde meilleur. En effet, les baskets RE-SUEDE offriront à ses consommateurs élégance et durabilité, tout en mettant en avant les dernières technologies qui leur permettent d’entrer dans la catégorie des produits éco-responsables.

RE-SUEDE : des chaussures qui relèvent le défi du recyclage

Afin de lancer son tout nouveau projet, la marque de sport propose un partenariat avec ses consommateurs: pendant 6 mois, les participants devront tester la durabilité du produit utilisant des matériaux biodégradables. Une fois le test fini, ils devront renvoyer les chaussures à Puma afin que les RE-SUEDE puissent passer à l’étape suivante.

Les chaussures seront ensuite soumises à un processus de biodégradation industrielle, qui aura lieu chez Valor Compostering B.V., entreprise spécialiste des déchets aux Pays-Bas. Les résultats permettront à Puma de pouvoir évaluer la biodégradabilité de ses nouvelles chaussures. Cette seconde étape permettra également à la marque d’identifier les améliorations éventuelles à apporter au bon développement de son projet.

Afin de réduire les déchets de l’industrie de la chaussure, Puma compte partager les résultats de cette expérience à tous ses concurrents. Ce geste permettra notamment de résoudre la problématique de la gestion des déchets dans cette industrie.

D’ici 2025, Puma a pour projet d’augmenter le taux de polyester recyclé à 75% dans ses produits. Ceci sera possible grâce à la mise en place de différents programmes de récupération des matières, mais également grâce au développement de l’utilisation de matériaux recyclés comme le polyuréthane, le caoutchouc, le coton ainsi que le cuir. Une initiative à saluer.