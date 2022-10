Biophalt : Eiffage Route invente un bitume végétal innovant au bilan carbone totalement neutre

Quoi que nous fassions, lorsque nous nous déplaçons à pied, à vélo, en voiture, en avion, ou à cheval, nous empruntons tous des routes faites de bitume, fabriqué à base de pétrole. Vous avez peut-être déjà senti la vilaine odeur de mazout qui se dégage lors de la pose d’un enrobé classique. Grâce à la société Eiffage Route, grand spécialiste français des travaux de voirie, tout pourrait changer bientôt. En ce moment, et pour deux années, l’entreprise teste le Biophalt, un bitume sans pétrole qui pourrait progressivement remplacer le bitume traditionnel. Ce test sera effectué pendant deux ans sur une portion de route située au nord de Toulouse. Découverte.

Le Biophalt d’Eiffage Route, qu’est-ce que c’est ?

Si vous circulez sur la route qui relie Montaigut-sur-Save à Grenade, vous apercevrez un enrobé gris foncé qui change du bleu marine ou du rose que nous trouvons sur nos routes. Ce bitume propre est finalement un revêtement expérimental inventé par Eiffage Route, et il est fabriqué à base de liant végétal. En août dernier, alors que cette portion de route devait être rénovée, le département de Haute-Garonne et Eiffage Route ont décidé de tester ce nouveau bitume, complètement écologique puisqu’il affiche un bilan carbone totalement neutre.

“Les enrobés Biophalt® diminuent considérablement l’impact environnemental de vos chantiers. Tout d’abord grâce au caractère végétal de son liant, qui est une alternative aux bitumes d’origine pétrolière. Ce liant valorise en puits de carbone un résidu qui, jusqu’ici, était utilisé principalement comme combustible, émettant au passage du CO2. Grâce à son fort taux d’agrégats d’enrobés recyclés, Biophalt® réduit également l’emploi de granulats neufs issus de carrières (ressources naturelles non renouvelables). (…) L’empreinte carbone de Biophalt® est neutre, grâce à l’emploi de coproduits issus de la filière sylvicole (puits de carbone) et à sa fabrication en process tiède (…) Biophalt® est entièrement recyclable.” Eiffage Route

Comment est fabriqué le Biophalt ?

Le nouveau bitume qui recouvre désormais un peu moins de deux kilomètres de route, est composé de liant végétal et de matières recyclées. La fabrication du Biophalt ne nécessite pas de construire des infrastructures supplémentaires puisque l’opération peut être réalisée dans une usine traditionnelle. Le Biophalt est un produit biosourcé, issu de la sylviculture, et permettrait, selon le constructeur, d’économiser environ 47 tonnes de CO2 par rapport à un bitume traditionnel. Il a cependant le petit défaut d’être un peu plus cher: 16 € le m² contre 14 € pour le bitume au pétrole. En démocratisant le Biophalt, les coûts de production baisseront inévitablement et c’est bien l’objectif d’Eiffage Route qui s’engage pour l’environnement et tente de proposer une alternative viable au bitume polluant.

Des performances comparables au bitume traditionnel

Eiffage Route liste les nombreux avantages du Biophalt, à commencer par son fort taux de recyclage qui est supérieur à 30%; il utilise également un liant végétal à fortes capacités régénérantes, en substitution du bitume d’apport. Il conserve les mêmes propriétés qu’un enrobé classique et permet aussi des économies d’énergie lors de sa fabrication, car il nécessite de moins hautes températures. Pour prouver l’efficacité du Biophalt, il a été testé dans le manège de fatigue de l’Université Gustave-Eiffel de Nantes. Et, les premiers résultats révèlent qu’il a résisté au passage de plus de deux millions d’essieux de 13 tonnes sans présenter le moindre défaut structurel, et qu’il s’est d’ailleurs moins déformé qu’un bitume traditionnel. En 2019, le Biophalt a été lauréat du CIRR 2019 (Comité Innovation Routes et Rues), et c’est peut-être désormais grises que seront nos routes, mais au moins, elles seront moins polluantes pour l’environnement et ça, c’est une excellente nouvelle… Il faudra juste, comme souvent, faire évoluer les consciences et faire accepter un bitume gris en lieu et place du bitume bleu asphalte d’ailleurs !