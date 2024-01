Insolite : un homme de 80 ans revient à la vie dans son corbillard, sauvé par un nid-de-poule

Il y a parfois de drôles d’histoires qui se déroulent dans le monde, et celle de Darshan Singh Brar, un homme Indien de 80 ans, sera peut-être l’une des plus belles de l’année 2024 ? Depuis le mois d’avril 2023, l’Inde est le pays le plus peuplé du monde avec 1,417 milliard d’habitants. Alors que la Chine a longtemps été en tête en termes de population, le pays ne compte qu’1,412 milliard de personnes. Ce pays, en pleine explosion économique, est aussi celui qui compte un très grand nombre de personnes pauvres. De plus, dans ce pays, les routes sont si mal entretenues qu’elles présentent des nids-de-poule qui réveilleraient un mort ! Ce n’est pas un hasard si nous employons cette expression puisque Darshan Singh Brar est revenu à la vie, grâce à un énorme nid-de-poule. Explications.

L’histoire de Darshan Singh Brar, 80 ans

L’homme de 80 ans, originaire de la province de l’Haryana, avait été déclaré mort par les médecins, son cœur s’était arrêté. La famille dut, par conséquent, se faire une raison, et organiser ses funérailles. L’homme décédé fut installé dans une ambulance pour effectuer le trajet jusqu’au lieu de son inhumation, relate le site wionews.com. C’est alors que le corbillard heurta un énorme nid-de-poule… La suite, vous pouvez l’imaginer ! Le choc avec le nid-de-poule a provoqué un électrochoc involontaire, et son petit-fils a remarqué des signes de vie. Darshan Singh Brar, revenu à la vie grâce au nid-de-poule, a changé de direction, dans son corbillard. Et, c’est vers l’hôpital dans lequel les médecins l’ont bien trouvé vivant, qu’il a été redirigé ! Depuis cette résurrection, l’homme de 80 ans reçoit des soins intensifs à l’hôpital de Karnal où il se rétablit lentement.

Les nids-de-poule, une calamité aussi en France !

Les routes en France se dégradent un peu plus chaque année, et parfois, on s’interroge sur leur non-réparation. Les nids-de-poule sont des cavités qui se forment sur la route, dans le goudron. Ils sont généralement causés par l’érosion, l’usure, ou les dommages causés par les intempéries et le trafic routier. Ces creux dans la chaussée peuvent varier en taille, allant de petites cavités à de plus grands trous, et ils peuvent présenter un danger pour les conducteurs et les véhicules. Ils sont un véritable danger pour les motards qui organisent régulièrement des manifestations pour les autorités ! Pour les automobilistes, c’est le risque de crevaison, ou d’abimer une jante, ou un bas-de-caisse qui se produit dans les nids-de-poule. Peu visibles, car jamais signalés, ces trous surprennent motards et automobilistes, qui parfois les appréhendent à grande vitesse.

Signalez les nids-de poule croisés sur votre chemin

Toutes les routes de France, ont des « propriétaires » différents. Il faut savoir que la réfection des routes dépend de leur qualification. Ainsi, les routes de votre commune sont généralement à la charge de la mairie. Cependant, ce n’est pas le cas de toutes les routes, uniquement de celles dites communales. Un exemple ? Si votre village est traversé de part et d’autre par une départementale, alors l’entretien de cette route et son déneigement, reviendront aux services départementaux. Depuis quelques années, les routes nationales entretenues par l’État ont été rétrocédées aux départements, à qui il incombe désormais de les entretenir. Si vous constatez un nid-de-poule, vous pouvez le signaler sur le site de la Fédération Française des Motards en Colère. Au moins, vous agirez pour la prévention, et les motards pourront les éviter. Que pensez-vous de cette drôle d’histoire ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .