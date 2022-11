Michelin SOS Grip, une chaussette à neige innovante, compacte et rapide à installer pour se mettre en conformité

Depuis le 1er novembre, et jusqu’au 31 mars 2023, dans 34 départements de France métropolitaine, il est désormais obligatoire de chausser des pneus hiver ou de disposer d’équipements tels que chaînes ou chaussettes pour les pneus… Attention, cette obligation concerne aussi et logiquement, les automobilistes de passage dans les départements concernés qui devront disposer d’équipements amovibles dans le coffre. L’année dernière était celle de la mise en place de cette nouvelle réglementation, et la tolérance était de mise. Cette année, les oublis volontaires ou involontaires devraient être sanctionnés, et mieux vaudra donc avoir les équipements adéquats. C’est une question de sécurité routière, et l’on ne plaisante pas avec cela !

Les chaussettes à neige Michelin SOS Grip

En 2016, Michelin inventait la chaussette à neige SOS Grip, qui ne remplacera jamais un véritable pneu neige, mais qui peut être une solution de dépannage rapide, puisqu’elle s’installe en moins de deux minutes par pneu ! La chaussette SOS Grip intègre une structure textile développée exclusivement par Michelin, qui lui confère une impressionnante adhérence tout en conservant une motricité maximale. La structure textile dotée d’un pouvoir ultra-absorbant apporte les mêmes performances qu’un pneu équipé de chaînes, mais le montage est simplifié au maximum. De plus, la chaussette SOS Grip se dote d’un système réfléchissant qui permet d’accroître la visibilité autour du véhicule, la nuit… Elle est compatible avec les systèmes ESP et ABS et ne provoque aucune vibration pendant la conduite. Si vous devez acquérir les chaussettes à neige SOS Grip de Michelin, pensez à vérifier la taille de vos pneus ou à entrer votre véhicule sur le site, car elles sont disponibles en 10 tailles différentes, couvrant ainsi la plupart des véhicules.

Quels sont les départements concernés par cette obligation ?

La France compte 48 départements dans les massifs montagneux, mais tous ne sont pas concernés par cette obligation. Dans certains départements, toutes les communes ne seront pas non plus concernées. Dans le Var, par exemple, seules 28 communes sur les 153 du département devront appliquer cette règle hivernale. Un peu compliqué de s’y retrouver, on veut bien vous l’accorder ! En vérité, chaque préfet de région a la charge de décider des communes concernées, et l’obligation s’applique aux véhicules suivants : véhicules légers, utilitaires, camping-cars, poids lourds et autocars.

Les 34 départements impactés par cette loi sont : l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Bas-Rhin, le Cantal, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, les Hautes-Alpes, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, les Hautes-Pyrénées, le Haut-Rhin, l’Isère, le Jura, la Loire, la Lozère, la Moselle, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Savoie, le Tarn, le Territoire de Belfort, le Var, le Vaucluse et les Vosges. Le plus simple étant peut-être de consulter la carte disponible ici avant de vous rendre dans une commune des massifs montagneux français et de scruter sur votre parcours, les deux nouveaux panneaux indiquant le début ou la fin d’une zone où il est obligatoire de posséder des pneus neige ou de chausser des chaînes ou des chaussettes.

Quels équipements obligatoires ?

Pour répondre à cette nouvelle loi, vous aurez le choix entre les pneus neige (ou hiver) qui remplaceront vos pneus été. Vous pourrez aussi opter pour des pneus quatre saisons, mais ils devront porter le marquage 3PMSF (pour “3 Peak Mountain Snow Flake”, avec simplement un symbole de trois pics montagneux et un flocon). Quant au marquage M+S, il sera toléré jusqu’en 2024… Vous pouvez aussi utiliser des chaînes ou des chaussettes pour pneus comme solution alternative, moins couteuse que des pneus neige ou quatre saisons.

Combien vous coûtera l’oubli d’équipements ?

Jusqu’au 31 décembre 2022, aucune sanction ne vous sera infligée, c’est la dernière date du seuil de tolérance… À partir du 1er janvier 2023, il faudra vous acquitter d’une amende de classe 4 soit 135 € assortie d’une potentielle immobilisation de la voiture si vous n’avez pas de quoi équiper votre véhicule. La Sécurité Routière rappelle que l’objectif de cette nouvelle mesure est de “renforcer la sécurité des usagers en réduisant les risques spécifiques liés à la conduite sur routes enneigées ou verglacées”, mais également d’éviter les blocages des stations… Prévention donc, mais bientôt sanction également !