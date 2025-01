Loi Montagne : est-ce que les pneus cloutés sont (encore) autorisés ?

Dans un article très récent, je vous parlais de la géniale invention de Priam Lecomte, pour remplacer les fastidieuses chaînes ou chaussettes à neige. Un article qui a suscité un grand intérêt pour les lecteurs qui découvrent cette invention, et, je l’espère pour l’inventeur, la possibilité de la faire commercialiser. Dans les commentaires liés à cet article, que nous prenons toujours soin de lire, plusieurs internautes nous ont invectivé sur le fait que les pneus cloutés étaient désormais interdits. La loi Montagne, votée en 2020, impose le port d’équipement de sécurité sur les pneus, dans certains départements français. Alors ces pneus cloutés ou à crampons ? Autorisés ou interdits en France ? Décryptage.

A-t-on le droit d’utiliser des pneus à clous en France ?

La réponse est oui, et plusieurs sites spécialisés atteste de cette possibilité : Ugigrip.com, Loimontagne.info, Michelin.fr ou encore Automobile-club.org, nous n’avons donc rien inventé ! La Loi Montagne a récemment suscité l’intérêt en France, mais peu de personnes connaissent la législation relative aux pneus cloutés. Dans certaines régions et pour les véhicules de secours, ils sont néanmoins soumis à autorisation du préfet. Les pneus à clou, que l’on appelle aussi pneus à crampons, dont des pneus dits « hiver » et peuvent être utilisés sur les mêmes dates que la Loi Montagne, soit du 1ᵉʳ novembre au 31 mars de l’année suivante. Néanmoins, si vous les chaussez, ils sont soumis à des règles strictes que vous devrez respecter pour éviter une amende de 135 €.

Quand peut-on utiliser les pneus à crampons ?

Comme je vous l’ai dit, ils sont utilisables durant l’application de la Loi Montagne. Néanmoins, ils sont déconseillés pour les régions et les routes peu enneigées. En effet, ils sont plutôt recommandés pour les régions montagneuses, au fort taux d’enneigement et au climat rigoureux. Et, la raison est technique et sécuritaire. Un pneu à crampon réduit les distances de freinage sur les routes enneigées ou verglacées, mais les allongent sur un sol sec ou seulement humide. De plus, sur des sols non glissants, les pneus clous vont s’user plus rapidement et provoquer un bruit assez insupportable dans l’habitacle.

Quelles conditions devez-vous respecter si vous utilisez des pneus cloutés ?

Pour circuler avec des pneus cloutés, certaines conditions strictes doivent être respectées. Tout d’abord, les crampons doivent posséder une pointe cylindrique, être dotés d’au moins deux collerettes, et ne peuvent être montés que sur des pneus radiaux. Côté vitesse, des limites précises s’appliquent : 90 km/h au maximum pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ne dépasse pas 3,5 tonnes, et 60 km/h pour certaines catégories de véhicules plus lourds. Enfin, un macaron spécifique indiquant explicitement l’utilisation de pneus cloutés doit obligatoirement être apposé sur le véhicule.

Quelles sont les alternatives aux pneus cloutés ?

Les pneus cloutés sont donc autorisés, mais ils peuvent ne pas convenir à tous les automobilistes. En attendant que l’invention de Priam Lecomte soit commercialisée, voici les alternatives possibles afin de respecter la Loi Montagne indiqués par le Service Public :

Dispositifs antidérapants amovibles permettant d’équiper « au moins deux roues motrices » (chaînes à neige métalliques, chaînes hybrides, chaînes textiles, chaussettes à neige) ;

Ou quatre pneumatiques adaptés à la conduite hivernale (pneus hiver).

De plus, il est précisé que depuis le 1ᵉʳ novembre dernier, « les pneus portant seulement le marquage M+S (Mud + Snow) ne sont plus acceptés. Seuls les pneus 3PMSF sont admis en équivalence aux chaînes ». Et, vous, avez-vous déjà utilisé des pneus cloutés pour affronter les routes hivernales ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. De plus, merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .