Attention à l’arnaque au DOT lors de l’achat de pneus neufs, alerte ce garagiste

L’hiver approche et les premières neiges sont tombées en Île-de-France le 21 novembre dernier, puisque nous avons accueilli la tempête Caetano ! Des flocons et une petite couche de neige, qui m’ont encouragée à vérifier l’état de mes pneus, ma région n’étant pas soumise à la Loi Montagne. En cherchant sur Internet, certains conseillent de vérifier le DOT (Department of Transportation), qui est, en quelque sorte, la carte d’identité d’un pneu, indiquant sa date de naissance ! Dans cet article, je vous explique comment retrouver ce DOT, ainsi que comment certains en font fi pour vous arnaquer ! Embarquement immédiat !

Attention à l’arnaque au DOT

Dans une vidéo publiée par la chaîne YouTube Eclatum, une arnaque aux pneus de moto à prix cassés est mise en lumière. Le youtubeur explique que les arnaques sont fréquentes sur des plateformes comme Le Bon Coin ou autres sites de petites annonces… Des stocks de pneus neufs non vendus sont rachetés puis revendus à des prix intéressants, voire au prix du neuf ! Le problème était le DOT (Department of Transportation), une mention obligatoire sur les pneus motos. Ce code composé de 4 chiffres (0222 par exemple) est essentiel pour évaluer l’âge du pneu, car un pneu de moto est déclaré inutilisable au bout de 10 ans, même si celui-ci n’a jamais servi. Le DOT indique la semaine : 02 dans notre exemple et l’année de fabrication, 2022 pour nous. Soyez vigilants, à l’heure où j’écris cet article, les pneus motos indiquant un DOT de 4814 ne sont plus utilisables !

Le DOT, une carte d’identité des pneus

Eh bien oui, ce DOT se trouve sur tous les pneus et indique sa date de fabrication, essentielle pour évaluer l’état et l’ancienneté du produit. Ce code est composé de quatre chiffres qui renseignent sur la semaine et l’année de fabrication. Prenons l’exemple suivant pour le pneu DOT B85W HWJX 1415 et voici ce qu’il vous indique :

B8 : code de l’usine où le pneu a été fabriqué.

: code de l’usine où le pneu a été fabriqué. 5W : code dimensionnel propre au fabricant.

: code dimensionnel propre au fabricant. HWJX : code optionnel spécifique au fabricant.

: code optionnel spécifique au fabricant. 1415 : date de fabrication. Ce pneu a été produit lors de la 14ᵉ semaine de l’année 2015.

La durée de vie d’un pneu, en années, est donnée pour 10 ans. Il serait donc utilisable jusqu’à la 14ᵉ semaine de l’année 2025, soit jusqu’au 6 avril 2025 pour cet exemple. Le kilométrage parcouru ne doit pas être le seul critère pour procéder au changement des pneus de votre véhicule.

Il est déconseillé d’acheter des pneus « hors DOT »

Si les pneus avec un DOT dépassé sont neufs et ont été conservés dans de bonnes conditions, il est possible de réaliser de belles économies en les achetant. Néanmoins, les experts conseillent de les réserver à des voitures citadines, effectuant principalement des trajets en milieu urbain. Quant aux motos, il est fortement déconseillé d’acheter des pneus « hors DOT », la gomme peut s’user plus vite et l’accident peut très vite se produire.

La prochaine fois que vous apercevez une annonce intéressante, pensez à demander le DOT à votre vendeur, cela vous évitera les arnaques ! N’hésitez pas à aller faire un tour sur la chaine Youtube de Eclatum pour de nombreux conseils auto-moto. Et vous ? Saviez-vous que le DOT existait et qu’il était essentiel quant à la qualité de vos pneus ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .