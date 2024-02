TRAC Jack, l’invention d’un « cric » innovant conçu pour faciliter le changement des pneus de voiture

De nouveaux gadgets aussi innovants les uns que les autres arrivent tous les jours sur le marché, promettant de nous faciliter la vie. Outre-Atlantique, la start-up Tire Tool Products a par exemple, lancé un outil à effet de levier destiné à rendre le démontage des pneus de voiture moins délicat. Baptisée TRAC Jack, cette solution innovante a été inventée en 2017 par Dave Teal, le fondateur de la jeune entreprise américaine lui-même. Ayant travaillé pendant plusieurs décennies dans l’industrie du pneumatique, l’homme affirme avoir développé le produit dans le but de permettre à tout un chacun de changer les pneus de son véhicule en toute rapidité et sans se fatiguer.

Comment utiliser cet outil innovant ?

Bien sûr, le TRAC Jack s’adresse également aux professionnels de la maintenance automobile. Son utilisation est assez aisée. Il suffit de soulever le véhicule à l’aide d’un cric conventionnel, de retirer les écrous de roue et de glisser l’outil sous le pneu. Après cela, il ne reste plus qu’à appuyer sur la poignée du TRAC Jack pour dérouler ce dernier. Pour le montage, il faut juste inverser la procédure. Mais avant de s’y prendre, il est nécessaire d’incliner le pneu juste en face du moyeu sur lequel il sera fixé. Ensuite, il faut glisser le TRAC Jack sous le pneu. Pour le soulever, il convient d’utiliser le levier. Selon Dave Teal, malgré sa compacité, l’outil qu’il a inventé convient à des roues qui pèsent plus de 60 kg.

Le TRAC Roller Plate pour vous faciliter encore plus la tâche

Afin de faciliter davantage le montage, Tire Tool Products a créé le TRAC Roller Plate. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une plaque à rouleaux qui aide à aligner les trous de la jante avec les goujons. Tout comme le TRAC Jack, il est fabriqué en acier de haute qualité. De plus, il résiste à la rouille. Le TRAC Jack lui-même est assez léger malgré son corps en métal. Il pèse environ 3,6 kg et mesure 46,99 cm x 12,7 cm x 5,08 cm. Il est évident que l’utilisation de ces outils permettra de gagner du temps et d’éviter les blessures pouvant être causées par le soulèvement d’une charge lourde à la main.

Prix et disponibilité

Le TRAC Jack est disponible en vente au prix de 149,95 dollars américains, soit environ 139 €. De son côté, le TRAC Roller Plate coûte 85 dollars (~79 euros). Outre ces deux produits, Tire Tool Products propose divers outils conçus pour faciliter la maintenance des roues de voiture, mais aussi des kits off-road. Plus d’infos : tiretoolproducts.com. Que pensez-vous de cet outil facilitant le changement de roue ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .