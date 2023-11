RiseUP, une invention intelligente pour changer un pneu crevé plus facilement

La crevaison sur une route perdue de campagne, nous la redoutons tous, ou presque. Combien sommes-nous à avoir désespérément attendu qu’une bonne âme nous aide à changer une roue ? Cette situation, vous pourriez ne plus jamais avoir à la vivre grâce à RiseUP, une invention intelligente qui permet, à n’importe qui, de changer un pneu crevé avec le moins d’efforts possible. Cette innovation, actuellement en lice pour le prestigieux James Dyson Award, pourrait changer notre façon d’aborder les crevaisons et l’entretien de nos véhicules. De plus, elle pourrait redonner confiance à ceux qui appréhendent une crevaison, de peur de ne pas savoir ni pouvoir changer une roue. Cette invention nous vient des États-Unis, elle est signée par Owen Giese, étudiant à l’université de Washington. Découverte.

Comment lui est venue l’idée de cette invention ?

Comme de nombreuses inventions, RiseUP est née du constat que la crevaison laissait de nombreuses personnes dans un désarroi total. Trop souvent, les outils et les processus de changement de roues sont conçus pour des professionnels qualifiés, quasiment impossibles à utiliser par un utilisateur lambda. L’objectif de RiseUP était de s’attaquer à cette injustice en créant un outil inclusif, accessible à tous les types d’utilisateurs. Cette invention est donc un outil simple à manœuvrer, qui va interagir avec l’utilisateur lors du processus de changement de roue.

Comment RiseUP fonctionne-t-il ?

Le changement de pneu est réalisé via un pistolet à roue électrique modulaire. En mode transport, la poignée du pistolet à roue permet un transport facile, tandis qu’en mode cric, elle sert de commande pour faire monter et descendre le cric de la voiture. Lorsque le pistolet à roue est détaché de la base, il peut être utilisé pour retirer les écrous de roue. Tout au long de ce processus, un affichage interactif guide l’utilisateur en temps réel, utilisant des caméras embarquées et la technologie AR pour expliquer les étapes et les mesures de sécurité. Mais ce n’est pas tout ! RiseUP se dote aussi d’une application dédiée, qui permet d’accéder à des instructions supplémentaires et de guider la personne dans le changement de sa roue.

Pourquoi RiseUP se veut-il inclusif ?

Les pannes de véhicules et notamment les crevaisons sont un réel problème lorsque l’on est âgé, handicapé ou tout simplement lorsque notre force n’est pas suffisante. Sans aucun sexisme, admettons que cette tâche est difficile à réaliser pour les femmes et qu’elles ont souvent besoin d’une force masculine pour venir à bout du cric ou des écrous à desserrer ! RiseUP devrait donc rendre accessible cette tâche à tous, même à ceux qui n’ont pas la force physique d’utiliser les outils traditionnels. D’ailleurs, RiseUP a été exposé lors de son premier salon du design et le prototype a été salué pour son intuitivité.

Grâce à cette invention, le pneu crevé ne sera plus jamais une source de stress. Cet outil intelligent, conçu pour être accessible à tous, est bien plus qu’un simple accessoire pour votre voiture. Il est un outil pour votre confiance et votre autonomie. Et vous pourrez désormais annoncer fièrement « eh oui, c’est moi qui l’ai changée cette satanée roue crevée ! ». En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur le profil LinkedIn de l’inventeur. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .