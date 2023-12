Un pneu révolutionnaire équipé d’une « chaîne à neige » intégrée et rétractable inventé par Hyundai et Kia

Durant l’hiver, les automobilistes doivent mettre en place des chaînes à neige sur au moins deux des roues motrices de leur véhicule, dans certaines zones montagneuses indiquées par le panneau B26. Si ces dispositifs garantissent une meilleure adhérence que les chaussettes ou les pneus hiver, leur installation peut être relativement complexe et chronophage. En effet, pour installer une chaîne à neige, plusieurs étapes doivent être réalisées telles que la mise en place de l’arceau, la fixation des crochets ou les vérifications. En cas d’erreur, il est souvent recommandé de refaire le montage pour garantir l’efficacité du dispositif. Pour permettre aux automobilistes d’éviter les pertes de temps et d’augmenter grandement l’adhérence de leurs roues sur les routes fortement enneigées, Hyundai Motor et Kia ont développé un pneu équipé d’une chaîne à neige pouvant être déployée facilement.

Une chaîne à neige en alliage à mémoire de forme installée à l’intérieur du pneu

Le nouveau pneu présenté par Hyundai Motor et Kia est équipé de six épais fils en alliage à mémoire de forme, pouvant faire office de chaîne à neige. Ils sont installés à l’intérieur de la bande de roulement du pneumatique et s’activent grâce au comportement superélastique du matériau qui les compose. Sur une route fortement enneigée, un bouton permet d’envoyer un courant électrique au niveau de la chaîne pour la déployer. En l’absence de neige et de verglas, il suffit de presser de nouveau sur le bouton pour désactiver le courant et permettre aux fils de reprendre leur place dans la bande de roulement. Pour information, les alliages à mémoire de forme sont aujourd’hui utilisés dans de nombreux domaines tels que l’aéronautique, l’horlogerie, le bâtiment ou l’industrie biomédicale pour fabriquer entre autres des implants, des agrafes orthopédiques ou des prothèses.

Une technologie encore en phase de test

Le pneu révolutionnaire dévoilé par Hyundai Motor et Kia suscite l’intérêt de nombreux automobilistes désireux d’accélérer et de faciliter l’installation des chaînes à neige sur leur véhicule. Il faut savoir qu’aucune date n’a été communiquée concernant sa commercialisation. Les deux marques coréennes ont affirmé que leur invention a déjà été brevetée dans leur pays et aux États-Unis.

Elles ont également ajouté que la production en série de ce pneumatique innovant devrait uniquement commencer après les tests de durabilité, de performance et après qu’elles se soient assurées de la conformité de leur produit avec les législations en vigueur. À noter que Hyundai Motor et Kia souhaitent aussi utiliser cette technologie pour fournir un meilleur indicateur d’usure aux automobilistes. En effet, sur des pneus usés, les chaînes à neige devraient être nettement plus visibles et pourraient émettre des bruits entraînés par leur contact avec la chaussée.

Des pneus qui équiperont les voitures Hyundai et Kia

Selon Joon Mo Park, responsable de l’équipe en charge du développement des châssis d’Hyundai, « le pneu équipé de chaîne à neige reflète la volonté de la marque à tirer profit des nouvelles technologies pour créer des solutions concrètes ». Il a aussi ajouté que cette innovation devrait un jour équiper les voitures Hyundai et Kia.

Néanmoins, hormis les tests de durabilité et de performance, la production en série de ce produit peut être relativement compliquée. En effet, il faut concevoir des pneus spécifiques comprenant des rainures radiales, destinées à accueillir les chaînes à neige et prévoir des connexions électriques. Plus d’informations : Hyundainews. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .