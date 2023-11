Durant l’hiver, certaines routes peuvent être extrêmement dangereuses en raison de la présence de couches plus ou moins épaisses de neige ou de verglas. Afin de renforcer l’adhérence des pneus de votre véhicule sur ces surfaces particulièrement glissantes, vous pouvez (ou devez obligatoirement) installer des chaînes à neige / chaussettes à neige ou des pneus hiver. Il vous est également possible d’opter pour le Spikes-Spider, pour préparer plus rapidement et efficacement votre voiture pour les trajets sur des routes fortement enneigées ou verglacées.

Une chaîne à neige plus facile à installer

L’installation d’une chaîne à neige sur une roue s’effectue en plusieurs étapes assez chronophages. Du démêlage aux vérifications, en passant par le raccordement des accroches avec leur maillon et l’ajustement de la chaîne au pneu, plusieurs minutes peuvent s’écouler avant que votre véhicule ne soit totalement prêt à prendre à la route. Plus pratique que les chaînes à neige classiques, le Spikes-Spider a été conçu pour être rapidement et facilement installé sur les pneus de votre voiture. Il vous suffit d’ajuster les chaînes autour des bandes de roulement de vos pneus, de refermer les crampons et de verrouiller le dispositif à l’aide d’une pièce prévue à cet effet. De nombreux modèles sont disponibles sur cette page.

L’installation d’un Spikes-Spider Sport prend approximativement 30 s et grâce à un système d’ajustement de taille, il s’adapte à de nombreuses dimensions de roues. À titre d’information, il est nécessaire d’acheter un jeu d’adaptateurs pour installer ce produit sur votre véhicule. Les adaptateurs doivent être choisis selon la taille des boulons de vos roues.

Une chaîne à neige plus efficace et réparable

Selon l’entreprise, les Spikes-Spider procurent une meilleure adhérence que les chaînes à neige classiques, dans la mesure où il est constitué de chaînes et de crampons. Ces derniers sont conçus en carbure de tungstène et les chaînes en acier inoxydable. Outre sa facilité de montage et son efficacité, vous pouvez aisément remplacer différentes pièces du Spikes-Spider. Dans le cas où vous remarqueriez des traces d’usure au niveau d’un segment de chaîne, il vous suffit donc de le remplacer. Ce qui vous permet de réaliser des économies intéressantes.

Chaînes à neige et pneus d’hiver, des équipements obligatoires dans de nombreux départements

Depuis le 1ᵉʳ novembre 2021, les véhicules à quatre roues et plus doivent équiper leurs pneumatiques de chaînes à neige ou opter pour des pneus d’hiver, durant les périodes hivernales. Cette obligation s’adresse aux automobilistes réalisant des trajets dans certaines villes situées dans des massifs montagneux tels que les Alpes, les Pyrénées ou le Massif Central. La liste des communes est établie par les préfets des départements concernés et des panneaux doivent être installés au niveau des entrées et des sorties de zones montagneuses, pour rappeler l’obligation ainsi que la période durant laquelle elle doit être respectée.

Cette période va généralement du 1ᵉʳ novembre de l’année en cours jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Si vous prévoyez de réaliser des trajets dans ces zones durant l’hiver, vous devrez installer des pneus d’hiver ou garder des chaînes ou des chaussettes à neige pouvant équiper deux roues motrices de votre voiture dans votre coffre. À noter que le Spikes-Spider Sport est reconnu comme chaîne à neige et vous permet donc de vous conformer à la législation en vigueur. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .