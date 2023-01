L’invention de 4 chaussettes à neige pour les voitures, faciles et rapides à installer

Le froid revient sur la France et, cette année, même la région Nouvelle-Aquitaine s’est couverte d’un manteau blanc. Le 18 janvier dernier, il a neigé à Bordeaux, un fait plutôt rare qui a surpris les habitants. Dans une quinzaine de jours, les écoliers de la zone A commenceront leurs vacances d’hiver, la période propice aux départs vers les stations de ski françaises. Dans 48 départements, la Loi Montagne oblige désormais les automobilistes à s’équiper de pneus neige, de chaînes ou de chaussettes à neige pour rouler en toute sécurité. Après une période test d’un an, si cette loi Montagne n’est pas respectée, elle est dorénavant passible d’une amende 135 €. Petit tour d’horizon des équipements à connaître avant de vous déplacer en montagne.

Michelin Easy Grip Evolution

Inventée en 2016 par l’équipementier de renom français, Michelin Easy Grip Evolution est l’un des bestsellers de sa catégorie. Lors de sa sortie, elle venait remplacer la version de 2007 et est fabriquée en matériaux composites. Très simple à installer et à enlever, elle était la seule chaîne à assurer une motricité maximale, sans vibration, en freinage et en virage sept ans auparavant. La Michelin Easy Grip Evolution possède un système innovant de fermeture qui rend le montage facile. Elle se compose de 150 petits anneaux métalliques disposés sur la bande de roulement et s’équipe également du système NVS (Night Vision Security) qui permet de rester visible la nuit. Plus d’informations ? Retrouvez notre article détaillé sur le Michelin Easy Grip Evolution.

MICHELIN SOS Grip Chaussettes à Neige Textile EVO 5 MICHELIN S.O.S. GRIP EVOLUTION, des Chaussettes à neige Textile Hautes performances et facile à installer : La nouvelle structure textile exclusive MICHELIN procure aux automobilistes une excellente...

MICHELIN S.O.S. GRIP EVOLUTION est un dispositif de chaînage particulièrement adapté pour une utilisation d'urgence sur route enneigée, sur une courte distance et à une vitesse maximale de...

Adaptées pour les véhicules avec passage de roue réduit mais chainable, ces chaussettes à neige sont compatibles avec les dispositifs ESP et ABS, et n'engendrent aucune vibration lors de la...

Autosock, les chaussettes à neige norvégiennes

La Norvège est un pays où il neige une bonne partie de l’année. Il est peu étonnant que l’un des meilleurs produits en la matière nous arrive de Scandinavie. Les chaussettes Autosock sont des dispositifs inventés en 1996 et équipent près de 3 millions d’automobilistes dans le monde. Conforme aux normes CE/NF « EN16662-1 :2020 and ÖNORM V5121 », elles sont homologuées en France et financièrement accessibles. L’installation se fait en quelques minutes et ces chaussettes conviennent aussi bien sur les voitures à traction qu’à propulsion. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur les chaussettes à neige Autosock.

Musher, la dernière-née des chaussettes à neige

Fabriquée en France, la Musher se qualifie de sur-pneu antiglisse et se présente sous la forme d’une chaussette textile ultrarésistante qui coiffera vos pneus en quelques secondes. Elle peut aussi être utilisée sur le sec, mais sur de courtes distances. Les Musher s’adressent plutôt aux vacanciers ou rouleurs occasionnels, avec un prix d’achat très raisonnable. L’invention nous vient de Sebeltech, une entreprise spécialiste des vêtements de travail et des vêtements techniques, qui a transféré son savoir-faire sur la chaussette antiglisse. Elles sont fabriquées à partir « d’une bande de roulement composée principalement de fibres hautes-ténacité et conçue à partir d’un tricotage 3D à mémoire de forme ». Le petit plus : en choisissant Musher, vous choisissez aussi un produit fabriqué localement et réduisez votre impact environnemental. Plus d’informations ? Retrouvez notre article détaillé sur les chaussettes Musher.

Michelin SOS Grip, la nouvelle invention française

La chaussette SOS Grip est le modèle chaussettes des chaînes Easy Grip. Elle intègre une structure textile inventée par Michelin qui lui donne une adhérence parfaite tout en gardant une motricité intacte. Ces chaussettes à neige offrent les mêmes performances qu’un pneu neige, mais elles se montent bien plus facilement. Comme la précédente de la marque française, elle se dote d’un système réfléchissant qui permet d’augmenter la visibilité autour du véhicule à la nuit tombée. Plus d’informations ? Retrouvez notre article détaillé sur les Michelin SOS Grip.

Michelin 008408 Sos Grip Chaussettes à Neige Textile Michelin SOS grip chaussettes à neige textile hautes performances.

Adaptées aux véhicules avec passages de ROUE réduits.

Excellente adhérence sur neige et verglas.

Quel que soit le modèle que vous choisirez pour rouler en toute sécurité, pensez à vérifier la taille de vos pneus avant de passer commande !