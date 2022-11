Michelin Easy Grip : des « chaînes à neige » innovantes et rapide à monter en matériaux composites

Après un été caniculaire et des températures estivales jamais enregistrées en France précédemment, les spécialistes de la météo nous prévoient un froid polaire dès le début du mois de décembre. Ça va cailler, comme on dit, mais cela risque aussi de glisser sur les routes. Si vous habitez certains départements, ou si vous y passez/séjournez, vous serez concernés par la Loi Montagne mis en exergue depuis le 1er novembre 2021. Ce décret oblige les utilisateurs de véhicules à équiper leurs pneus d’équipements antiglisse (chaînes, chaussette, pneus neige, etc.). Michelin, grand équipementier français du pneu, fabrique également toutes sortes d’équipements de sécurité comme les chaînes à neige Michelin Easy Grip Evolution. Présentation.

La Michelin Easy Grip Evolution qu’est-ce que c’est ?

Cette chaîne à neige est l’une des premières chaînes à haute performance, lancée par Michelin en 2016. Six ans plus tard, elle est toujours l’une des références en la matière, car sa manipulation est ludique. Remplaçant la version sortie en 2007, elle est fabriquée en matériaux composites et se veut plus simple. Lorsqu’elle a fait son apparition sur le marché européen, elle n’avait pas d’équivalent. En effet, elle était la seule à assurer une motricité maximale, sans vibration, en freinage et en virage. Et ce, sur tout type de véhicule, qu’il soit à traction ou à propulsion. La Michelin Easy Grip Evolution se différenciait de la première génération par l’ajout d’un système de fermeture innovant qui rend le montage beaucoup plus facile. De plus, grâce à ses 150 petits anneaux métalliques situés sur la bande de roulement, elle assure en toutes circonstances, même celle des plus extrêmes. Les chaînes neiges Michelin s’équipent également d’un système Night Vision Security (NVS) qui procure une visibilité latérale dès la nuit tombée.

Pour quels véhicules ces chaînes Michelin Easy Grip Evolution ?

Comme mentionnées précédemment, ces chaînes s’adaptent à tous les véhicules, et existent même pour les camions. Elles se destinent plus particulièrement aux véhicules disposant d’un passage de roues réduit puisque les maillons en composite sont très fins. Et si, comme la plupart des véhicules actuels, vous possédez le système ABS ou ESP, ces chaînes conviendront également. En effet, le type de véhicule importe peu, puisque cette chaîne à neige existe en 18 références compatibles avec 85 tailles de pneumatiques. En vous rendant sur le site Michelin avec toutes les dimensions de vos pneus (Largeur/Aspect/Diamètre), vous saurez exactement quelles chaînes conviennent à vos pneumatiques.

Comment les monter sur vos pneus ?

Contrairement aux vieilles chaînes à neige, parfois impossibles à monter, celles-ci se veulent enfantines à installer et à démonter. Pour commencer, il suffit de passer la chaîne sur la bande de roulement du pneu et à l’arrière. Il faut ensuite l’ajuster, puis avancer ou reculer le véhicule pour accéder à la partie du pneu non chaînée afin de positionner le reste de la chaîne. Puis, fermez la chaîne. Deux minutes par roue, c’est le temps indiqué pour le montage de la chaîne Michelin Easy Grip Evolution. Évidemment, elle est bien sûr homologuée « Équipements spéciaux » pour les routes françaises (panneau bleu B26) tout en étant conforme aux essais exigés par la norme autrichienne O-Norm V5121. Et si vos vacances vous mènent en Italie, pas de souci non plus : la norme UNI 113132020 lui donne le droit de fouler les bitumes italiens.

Les précautions à prendre avant de choisir vos chaînes à neige

Cela paraît évident, mais il est important de le préciser : le premier consigne revient évidemment à choisir chaîne à neige innovante à la taille exacte de vos pneus. Cette existe en différentes tailles. La seconde des choses à faire pour ne pas être pris au dépourvu lorsque vous en aurez réellement besoin est de vous exercer à les monter et à les démonter sur un sol sec. Cela vous évitera de perdre du temps sur la route, mais également de les monter exactement comme elles doivent l’être ! Enfin, identifiez les roues motrices de votre véhicule, car les chaînes doivent être installées sur celles-ci. Si votre véhicule est à propulsion, les chaînes iront à l’arrière, si votre véhicule est une traction, alors il faudra les mettre à l’avant. Et si vous possédez un 4 × 4, le mieux est d’installer une chaîne sur chaque roue ! Quant à un camping-car, les 4 roues doivent obligatoirement en être équipées. Les chaînes à neige empêchent le patinage des roues motrices. Il sera donc inutile d’installer quatre chaînes, si votre véhicule ne possède pas 4 roues motrices.