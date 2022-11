Nexen Conqueror : l’invention d’un pneu hiver intelligent doté de crampons rétractables

Dans un bilan publié en 2019 par la Sécurité Routière, on apprend qu’au cours de l’année 2018, 568 accidents de route ont eu lieu dans des conditions de neige, ce qui représente près d’un accident sur 200. Pour tenter de faire baisser ces chiffres, le gouvernement a instauré la Loi Montagne, en 2021, qui était en période test et qui sera réellement appliquée dès le 1er janvier 2023. Cette loi oblige, dans certains départements, d’équiper son véhicule de pneus neige, chaussettes à neige, ou encore chaînes. Avec l’urbanisation rapide, le changement climatique, cette loi devrait protéger les automobilistes des risques liés au manque d’adhérence des pneus dans des conditions de verglas, souvent invisible à l’œil nu. Pour changer les choses, le fabricant de pneus sud-coréen Nexen Tire Corporation invente le pneu CONQUEROR, un pneu hiver intelligent qui se dote de capteurs. Découverte.

Le pneu CONQUEROR qu’est-ce que c’est ?

Ce pneu intelligent est le résultat d’une collaboration entre Yuchan Ahn, HoChul Shin, Eunseok Seo et Korea Design Membership. Le concept de ce pneu est de s’adapter lui-même aux conditions de circulation grâce à des capteurs intégrés. Lorsqu’il détecte du verglas ou de la neige, des crampons s’activent et viennent procurer une meilleure adhérence à la route. Dans sa fabrication, il s’inspire de la forme des flocons de neige avec des « cylindres de déformation », qui se trouvent à la surface du pneu, qui remplacent l’injection d’air d’un pneu classique.

Comment ça marche ?

La partie supérieure des cylindres de déformation renferme les crampons et la bande de roulement en caoutchouc. Les capteurs, eux, s’intègrent directement à la carcasse du pneu et s’actionnent dès que du verglas est détecté. Quant à la partie inférieure, elle se dote de petits amortisseurs qui vont absorber les impacts et les irrégularités de la route. Les pneus NEXEN sont déjà vendus en France chez la plupart des vendeurs et sur les sites internet, mais le CONQUEROR n’est pas encore disponible à la vente. Il devrait l’être bientôt, car il pourrait vraiment sauver des vies !

Que couvre votre assurance en cas d’accident lié au verglas ?

Si vous êtes victime ou responsable d’un accident lié à la neige ou au verglas, il faudra dans un premier temps contacter votre assureur afin de l’en informer. Vous devrez ensuite contacter la mairie du lieu de l’accident dans le but de savoir à qui revenait le déneigement de la route (département, mairie, région, etc.). Si vous n’obtenez pas de réponse, vous pouvez tenir la commune responsable de l’accident. En effet, l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que la commune (ou police municipale) se doit « d’assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Concrètement, votre couverture, en cas d’accident sur le verglas, dépendra de votre contrat…

Généralement, si vous êtes assurés tous risques, il y a de fortes probabilités pour que votre contrat dispose de la « garantie événements climatiques » ou « aléas climatiques », qui couvrira les dommages matériels et corporels… En revanche, si vous êtes assuré au tiers ou tiers plus, vérifiez avant de partir sur les routes à risques, que votre contrat stipule bien cette garantie, sinon vous ne serez pas pris en charge par votre assurance !