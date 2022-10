Golo GoCamp, un vélo camping-car à assistance électrique, alimenté par le soleil

Les temps sont durs, les files d’attente s’allongent dans les stations-service, et une grève générale est annoncée pour le 18 octobre. Sera-t-elle synonyme de sortie de crise, ou de blocage du pays comme nous l’avons déjà connu par le passé ? Depuis 15 jours, les Français peinent à faire le plein de leur réservoir, paient le carburant à des prix jamais atteints malgré la remise du gouvernement et de TotalEnergies. Et si vous abandonniez votre voiture en panne sèche pour enfourcher le GoCamp GoLo qui s’annonce comme le meilleur vélo camping-car du monde, propulsé par le soleil ? On vous l’accorde, ce n’est peut-être pas la saison propice aux véhicules solaires, mais découvrez-le quand même, il est tout simplement génial !

Le vélo camping-car GoCamp qu’est-ce que c’est ?

Cet engin étrange est en réalité le vélo électrique GoLo incorporé sur la petite remorque GoCamp. D’après le constructeur, il offre presque tout le confort d’une maison, si le manque d’espace ne vous fait pas peur, il faut bien le reconnaître. Il s’agit en fait d’une petite remorque qui, malgré sa petite taille, reste fonctionnelle et assez confortable. Il n’est pas nécessaire d’emporter trois valises pleines pour découvrir le monde d’après le fabricant. Si vous voyagez seul, c’est en tout cas une solution idéale de mobilité monoplace surnommée par ses créateurs « le meilleur vélo camping-car du monde ».

Comment est-il construit ?

À vrai dire, il s’agit d’un mini camping-car qui est un module amovible posé sur le vélo cargo électrique GoLo, et qui propose tout le confort d’une maison pour une personne qui part en exploration. Ce concept de vélo campeur a déjà pris la route avec sa petite remorque solaire, et affiche plus de 500 km… C’est LE véhicule promotionnel de la marque spécialisée dans les vélos cargos qui entend prouver que ce vélo cargo innovant permet de se passer totalement des réseaux. Créé par les frères Andre et Arjan Vrielink de Flevobike Technology, le GoCamp est une solution modulaire et très polyvalente qui propose l’indépendance au cycliste voyageur. Le module se fixe sur le vélo cargo à quatre roues GoLo, dont le prix de vente aux Pays-Bas débute à 10 800 €. Il bénéficie ainsi du mécanisme d’encliquetage du vélo, qui permet d’ajouter des modules d’un seul clic.

Un petit tour à l’intérieur de la remorque ?

Lorsque l’on ouvre le module, il procure deux places assises autour d’une table rabattable, qui devient un espace nuit pour une personne. Il est doté d’un matelas de 85 × 220 centimètres, d’une moustiquaire, d’une fenêtre et d’une ventilation. La table multifonctionnelle peut aussi être utilisée à l’extérieur simplement en la fixant sur le côté de la coque. On trouve aussi un petit réfrigérateur intégré de 60 W et des rangements sous la zone de couchage et au-dessus, et un petit tiroir qui peut contenir la roue de secours et les outils indispensables à tout cycliste. Enfin, la remorque de camping dispose d’un éclairage, d’une prise USB, d’une prise 12 V et même d’une prise 220 V.

Et, techniquement, cela donne quoi ?

Le GoCamp s’équipe d’un moteur de 250 W, le maximum d’assistance électrique autorisé par la législation européenne sans permis, et d’une batterie de 1 000 Wh. Mais, il s’équipe aussi de 400 Wc de panneaux solaires qui lui donnent une autonomie de 50 km par jour environ. Il est également proposé soit avec une chaîne de traction hybride linéaire (générateur Bike2 aux manivelles et deux moteurs de moyeu Grinn dans les roues arrière), soit avec une chaîne de traction enchaînée (moteur central Bafang avec changement de vitesse Enviolo Cargo Automatiq et différentiel arrière Samagaga). Il dispose par ailleurs d’une batterie 43 V 750 Wh, ou deux batteries 52 V 2000 Wh pour une plus grande autonomie. En revanche, on ignore encore si le GoCamper sera produit en masse, mais il semble grandement intéresser les internautes… Prix ​​indicatif : 10 800 € (hors TVA). Plus d’informations : golo.bike

Caractéristiques Techniques