Dans certains départements de France, la Loi Montagne est entrée en vigueur le 1ᵉʳ novembre 2022 avec une phase d’intégration d’un an environ. Elle est effective depuis ce jour, et ce, jusqu’au 31 mars 2023. Toutefois, les verbalisations en cas de non-respect devraient avoir lieu à partir du 1ᵉʳ janvier 2023. Cette Loi Montagne impose à tous les utilisateurs de véhicules (voitures, bus, camions, etc.) de disposer d’équipement de sécurité pour parcourir les routes enneigées. Cette dernière vise évidemment à renforcer la sécurité des usagers, mais également à éviter les blocages des accès aux stations de ski en hiver. Dans l’optique de vous équiper correctement, nous vous proposons de découvrir les chaussettes neige AutoSock. Il assure bien sa fonction depuis des années en Norvège, un pays où la neige est souvent au rendez-vous ! Découverte.

Les chaussettes AutoSock, qu’est-ce que c’est ?

Les chaussettes AutoSock sont des dispositifs en textile qui viennent se positionner sur les roues arrière des voitures à traction. Conforme aux normes CE/NF « EN16662-1 :2020 and ÖNORM V5121 » et utilisables sur route avec panneau B26, elles sont homologuées en France pour répondre à la loi Montagne. Elles s’installent et se retirent en quelques minutes, puis se plient et se rangent dans le coffre de la voiture. Elles sont aussi un moyen très économique de posséder un dispositif de sécurité sûr sans opter pour des pneus neiges, beaucoup plus chers. Ces chaussettes neiges sont aussi une alternative pratique aux traditionnelles chaînes à neige, pas toujours évidentes à installer. En 1996, AutoSock a été fondé en Norvège et, depuis cette date, l’entreprise fournit des chaussettes anti-neige à plus de 2.8 millions d’utilisateurs dans le monde.

Que dit la Loi Montagne ?

Cette loi instaurée en 2022 concerne 48 départements français, mais ne concerne pas toutes les villes de chaque département. Par exemple, si vous partez dans les Alpes-Maritimes, il faudra d’abord vous renseigner en préfecture ou à la mairie pour savoir si la ville choisie est concernée. Dans chaque département, il revient au préfet de dresser une liste des villes concernées par la loi montagne. Vous pouvez aussi consulter la liste des communes concernées sur le Service Public.

La loi Montagne est matérialisée par une nouvelle signalisation et deux panneaux qui signifient l’entrée et la sortie en zone d’équipements obligatoires. Le panonceau rappelle également les dates d’entrée et de sortie de la période hivernale, soit du 1ᵉʳ novembre au 31 mars suivant. Les équipements obligatoires peuvent être différents. En revanche, il faudra posséder au moins l’un des équipements ci-dessous pour éviter tout éventuel accident… ainsi que l’amende à partir du 1ᵉʳ janvier prochain.

des chaînes à neige métalliques,

des chaussettes à neige sur au moins deux roues motrices,

quatre pneus hiver identifiés par l’un des marquages « M+S », « M.S » ou « M&S » ou par la présence conjointe du marquage du « symbole alpin » « 3PMSF » et de l’un des marquages « M+S », « M.S » ou « M&S »,

des pneus cloutés.

Comme nous le rapporte cet extrait : « Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque doivent quant à eux détenir des chaînes à neige permettant d’équiper au moins deux roues motrices, même s’ils sont équipés de pneus hiver », la loi Montagne concerne tous les véhicules : autobus, poids lourds sans remorque.

Comment conduire sur une route enneigée ou verglacée ?

La conduite sur route glissante nécessite une vigilance et une anticipation à toute épreuve. Lorsqu’une route est glissante et que l’on se trouve sans équipement de sécurité, on évitera à tout prix d’écraser la pédale de frein. Lors d’une montée vers des stations, avant un virage, on ralentit et on accélère tout doucement au niveau du virage. Lors d’une descente, il existe un « frein-moteur » sur chaque voiture. Il est conseillé de le rétrograder minutieusement. L’un des gestes à éviter est de recourir à la pédale de frein ! Et ça marche aussi pour les boîtes automatiques. Pensez également à conserver des distances de sécurité plus longues avec la voiture qui vous précède. Si les conditions sont exécrables, il est préférable de s’arrêter et d’attendre le passage des équipements de déneigement plutôt que de risquer sa vie, non ?