La Grèce rend 147 plages accessibles aux personnes en fauteuil roulant par le biais de l’invention Seatrac

La Grèce est un pays mythique niché au cœur de l’Europe du Sud. Une destination que les Européens adorent, car elle se trouve à moins de trois heures de vol, de la France. Ce pays d’Europe allie un héritage culturel, des sites archéologiques emblématiques et des paysages époustouflants. Les côtes grecques s’étendent sur des kilomètres, offrant aux visiteurs une des eaux cristallines ou de nombreuses calanques spectaculaires. Pour que les plages grecques soient vraiment accessibles à tous, et notamment pour que les personnes en fauteuil roulant puissent profiter de leur beauté, les autorités investissent dans un système baptisé Seatrac. Grâce à ses équipements essentiels, les plages paradisiaques de la Grèce et les trésors qu’elles renferment seront vraiment accessibles à tous. Ce qui est bien loin d’être le cas en France, où de magnifiques plages existent aussi ! Découverte.

Seatrac, qu’est-ce que c’est ?

Avec Seatrac, la Grèce s’engage vers une véritable accessibilité et inclusion de tous, particulièrement en ce qui concerne l’accès à la mer pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Seatrac est un assistant technologique révolutionnaire qui favorise l’autonomie et le bien-être des personnes handicapées, tout en encourageant leur intégration dans la société. Ce service gratuit garantit un accès sans assistance à la mer, permettant aux personnes à mobilité réduite de profiter pleinement de la plage. Grâce à des rampes télécommandées spécialement conçues pour les fauteuils roulants, les vacanciers handicapés peuvent désormais accéder facilement à l’eau, sans contraintes physiques.

Pourquoi cet engagement de la Grèce ?

Le pays connaît depuis quelques années, une forte crise économique. Dans cet endroit du monde, le tourisme est l’un des premiers acteurs économiques. Vassilis Kikilias, ministre grec du tourisme, a annoncé cette initiative et un investissement de 15 millions d’euros afin de rendre les plages accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Ce programme comprend également l’adaptabilité des toilettes, des vestiaires, des parkings, des snack-bars, des passerelles et de nombreuses autres structures. Seatrac équipe déjà de nombreuses plages dont la liste est disponible sur le site dédié. Actuellement, 147 plages sont déjà équipées du dispositif et, à terme, ce seront 287 plages accessibles aux personnes handicapées. Pour le ministre, l’accès à la mer est un droit humain inaliénable et la possibilité de participer à des activités de plage avec leur famille et leurs amis, améliorant ainsi la qualité de vie de chacun.

Comment fonctionne Seatrac ?

La pièce maîtresse du projet d’accessibilité des plages est un système appelé Seatrac. Conçu par TOBEA, une entreprise dont le siège se trouve à Arachovitika, en Grèce, Seatrac est une rampe télécommandée dotée d’une chaise coulissante qui permet aux personnes fréquentant la plage d’entrer dans l’eau. Pour activer le système à énergie solaire, les utilisateurs doivent d’abord régler la hauteur du fauteuil Seatrac et s’y hisser. Ensuite, à l’aide d’une télécommande étanche, ils peuvent se déplacer le long d’une rampe vers l’eau.

Au bout de la rampe, des mains courantes sont disponibles pour aider les utilisateurs à sortir du fauteuil et à y revenir. Si un site ne dispose pas d’une télécommande étanche, les utilisateurs peuvent en obtenir une gratuitement auprès de TOBEA. « Seatrac ne fournit pas seulement un accès indépendant à la mer, il apporte dignité et indépendance aux personnes ayant des problèmes de mobilité qui veulent profiter de la natation. », explique Ignatios Fotiou, qui a participé au développement de la technologie chez TOBEA au journal Smithonianmag.