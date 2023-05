L’invention d’un élévateur inclusif pour les hélicoptères et les petits avions

Certaines PHMR « personne handicapée ou à mobilité réduite » renoncent souvent à effectuer des vols en raison des difficultés rencontrées lors de leur embarquement/débarquement. Ce problème peut être un frein à leur épanouissement ou à leur potentielle évolution professionnelle. En effet, même si des lois les protègent et les autorisent à voyager en avion comme tous les autres citoyens, les équipements dédiés à l’accessibilité de ces passagers restent encore insuffisants. Afin de les aider, Butch Wright a eu la brillante idée d’inventer un système de levage motorisé. Dans cet article, nous vous proposons d’en apprendre plus sur cette invention.

Ce qui a incité cet homme à inventer ce dispositif pour les PHMR

Butch Wright, ancien chauffeur de camion, souhaitait aider son frère Kenny Wright, paralysé après un accident de circulation à Cowichan. Il ne supportait pas de le voir dans cet état alors qu’il était encore jeune et actif. Cet inventeur canadien a de ce fait commencé à construire quelques dispositifs dans son atelier afin d’améliorer les conditions de vie de son proche. Il a conçu un fauteuil roulant avec des fonctionnalités avancées, puis un harnais permettant de le soulever sans le blesser. Plus tard, lorsqu’il a emmené Kenny en avion, il a su qu’il était vraiment épuisant de le faire monter et descendre de l’appareil. Cette expérience l’a motivé à fabriquer le système de levage « Wright Lift ». Ensuite, il a eu l’idée de développer ces trois équipements (fauteuil, harnais et élévateur) afin que les autres personnes handicapées et à mobilité réduite puissent en profiter. Son entreprise Aircraft Access Solutions réalise actuellement des travaux afin de les perfectionner.

Quelles sont les particularités de cet ascenseur pour les avions ?

Cet ascenseur pourrait aider de nombreuses personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le monde durant leurs voyages en avion. Sa structure est fabriquée en aluminium 6061 de haute qualité. Le revêtement en poudre renforce la protection du dispositif et prolonge sa durée de vie, selon l’entreprise. Cet éleveur motorisé possède une hauteur et une longueur adaptées à la taille d’un hélicoptère, d’un hydravion ou d’un petit jet privé. Ses différents composants peuvent être assemblés et démontés rapidement. La chaise peut pivoter à 360 ° et se verrouiller en position pour charger ou décharger la personne en toute sécurité. Cela optimise également les opérations de levage et d’abaissement. Outre cela, cet appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Sa capacité de charge maximale est près de 136 kg (300 lb).

Des essais probants sur un hydravion

Cet élévateur peut être employé par des passagers souffrant d’une paralysie totale ou de problèmes de mobilité mineurs. Les essais ont permis à son concepteur de déterminer les temps de levage et d’abaissement. En effet, une PHMR peut atteindre la cabine de l’hydravion en 30 s. Elle peut redescendre en seulement 20 s. La personne qui l’accompagne est donc libérée de lourdes tâches liées à son chargement et à son déchargement. À Vancouver, Seair Seaplanes a déjà mis en place quatre unités de « Wright Lift » à bord de ses avions. La compagnie a formé son équipage à l’utilisation de cette technologie. Plus d’informations : Aircraftaccesssolutions.com