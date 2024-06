Les 4 inconvénients des piles électriques rechargeables que vous ne soupçonniez peut-être pas

Combien d’appareils, chez vous, fonctionnent avec des piles ? « Chaque année, plus de 1 500 millions de piles et accumulateurs sont mis sur le marché français, qui représentent plus de 270 000 tonnes », selon le ministère de l’Écologie. Parmi ces piles, la plupart sont jetables, et les autres rechargeables, donc réutilisables. Télécommandes, détecteurs de fumées, de monoxyde de carbone, de nombreux appareils nécessitent des piles, ou des batteries pour fonctionner. Souvent, les vendeurs conseillent d’utiliser des piles rechargeables, en les mentionnant comme plus économiques, plus écologiques, et aussi plus durables. Ces affirmations ne sont pas fausses, mais elles sont à nuancer. Je vous propose de découvrir les inconvénients des piles rechargeables que l’on oublie fréquemment de vous mentionner. Découverte.

Inconvénient n° 1 : le prix

Acheter des piles rechargeables nécessite, par conséquent, l’achat d’un chargeur, ce qui peut, au départ, représenter un certain budget. De plus, pour éviter la panne de vos appareils, il faudra aussi prévoir l’achat de plusieurs jeux de piles, afin de disposer en permanence de piles chargées. Vous devrez aussi considérer la consommation électrique de votre chargeur, et ne pas oublier de le débrancher quand les piles ne sont pas en charge. Comptez un budget de départ de 50 € approximativement si vous optez pour un chargeur, un jeu de huit piles AA et un jeu de huit piles AAA, les plus utilisées.

Inconvénient n° 2 : pas si durables que cela

Les piles rechargeables ne sont pas garanties à vie, comme on pourrait le croire. Comme les piles jetables, elles ont une durée de vie limitée, et ne rechargeront pas ad vitam æternam. De plus, au fil des rechargements, les piles rechargeables perdent de leur efficacité.

Inconvénient n° 3 : écologiques, vraiment ?

Le point qui revient souvent quant à l’utilisation des piles rechargeables, concerne le fait qu’elles soient plus écologiques que les piles jetables. Certes, elles réduisent la production de déchets, mais elles sont beaucoup plus complexes à recycler que les piles jetables. Ces dernières, utilisées depuis des décennies, disposent d’une filière recyclage confirmée, ce qui n’est pas encore le cas des piles rechargeables !

Inconvénient n° 4 : ne conviennent pas à tous les appareils !

Les piles rechargeables sont plutôt recommandées pour les appareils qui ne demandent pas trop d’énergie pour fonctionner. Elles sont, par exemple, parfaites pour une télécommande, un détecteur de fumée, une caméra de vidéosurveillance, ou une station météo. En revanche, si vous les utilisez pour un jouet d’enfant, comme une voiture télécommandée, qui demande une certaine puissance, elles se déchargeront très vite.

Des inconvénients, mais également quelques avantages

À titre personnel, j’ai fait le choix de piles rechargeables, uniquement pour les télécommandes des télévisions, de la barre de son, et des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. L’avantage étant que j’ai toujours quelques piles chargées pour pallier le défaut des batteries. Par conséquent, je les change moins souvent, et n’ai pas besoin d’en racheter, ni d’avoir un stock de piles dans mes placards. Le coût, pour ma part, est donc réduit puisque l’investissement de 60 € a été réalisé il y a plusieurs années.

De plus, et c’est assez probant, la production de déchets est grandement réduite et évite le stockage de piles dans une hypothétique attente d’un dépôt dans un point de recyclage. Enfin, pour le côté écologique, je me dis que si je consomme moins de piles jetables, cela en limitera la fabrication et réduira, par conséquent, l’impact environnemental lié à leur production. Mes conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

