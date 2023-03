Un adolescent invente un dispositif ingénieux qui empêche les bacs de tri et les poubelles de se renverser

Depuis quelques années déjà, nous trions nos emballages dans nos bacs de recyclage. Ces emballages sont plutôt légers et, concrètement, en présence de rafales, ils ne font pas le poids. N’avez-vous jamais eu à ramasser vos déchets sur la voie publique, parce que votre poubelle de recyclage s’était envolée ? C’est en constatant que de nombreuses poubelles « jaunes » se trouvaient renversées sur les trottoirs, qu’un jeune garçon de 17 ans a eu l’idée d’inventer un nouveau dispositif. Damian Earley, élève de l’équivalent de la classe de première à la Whetstone High School, s’intéresse aux processus d’invention, depuis plusieurs années. Il a trouvé l’idée qui manquait aux habitants. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Damian et sa famille vivent à Colombus, une ville située dans l’État de l’Ohio, au nord des États-Unis. Fréquemment exposée aux vents forts et froids, cette région n’est pas un endroit paisible pour les bacs de recyclage des emballages. Le jeune homme et sa famille n’ont d’autres choix que de ramasser, à chaque fois, la poubelle et les emballages tombés sous l’effet du vent. Las de devoir se coltiner la corvée du ramassage, il décide d’inventer « The Garbage Lot », une plate-forme de verrouillage qui utilise du sable ou de l’eau pour alourdir une poubelle ou un bac de recyclage.

Comment fonctionne cette invention ?

Récemment récompensé par un brevet de l’Office américain des brevets et des marques, il a d’abord construit un prototype en bois, avec l’aide de son père. La famille l’a utilisé avec sa propre poubelle évidemment et a affirmé qu’elle ne s’était plus jamais renversée. Sur le prototype réalisé en bois, la plateforme est creuse et doit être remplie de sable. Sur un modèle métallique, elle peut aussi être remplie d’eau. La poubelle vient ensuite se positionner sur la plateforme. À l’extrémité de cette plateforme se trouve un crochet fixé à un axe, qui vient se clipser entre les roulettes du conteneur. Une invention simple, mais rudement efficace, pour laquelle Damian a reçu son brevet de l’Office américain des brevets et des marques. Ce dernier lui donnant le droit exclusif de fabriquer, d’utiliser et de vendre son invention pendant un certain temps.

Quels sont les projets du jeune homme ?

Ayant obtenu son brevet le 8 mars dernier, Damian cherche maintenant à convaincre des investisseurs et à vendre son brevet. Avec l’argent gagné, il espère pouvoir payer ses études, tout simplement ! The Garbage Lot n’est pas sa première invention, mais c’est la première pour laquelle il acquiert une reconnaissance officielle avec le brevet acquis. Le jeune inventeur avait déjà déposé de nombreux projets à l’Ohio Invention League, un État affilié à l’Invention Convention. Ce fut le cas des drones qui pourraient livrer les médicaments aux patients, par exemple. Ou encore un gant original qui permettait d’atteindre les touches les plus hautes sur un piano. Cette invention, il l’avait imaginée parce que ses mains étaient trop petites pour atteindre les octaves. Un petit génie en herbe ce jeune garçon ? Peut-être ! Toujours est-il que, pour lui, il existe une solution à chaque problème rencontré et ce problème se résout forcément par l’une de ses inventions !