Compostage obligatoire : et si vous optiez pour un composteur de jardin rotatif ?

Le 1ᵉʳ janvier prochain, tous les foyers français devront détenir une solution pour composter leurs biodéchets. Certaines communes distribuent des composteurs, si les unes aident à leur achat, tandis que d’autres mettront en place des bornes d’apport volontaire. Cependant, cela n’empêche pas chaque particulier de s’équiper d’un composteur de jardin rotatif. Cette option est plus simple à utiliser, car le caractère rotatif du dispositif permet de mélanger facilement le compost et de l’aérer, deux étapes requises à son bon fonctionnement. Découvrez trois composteurs rotatifs à prix très raisonnables (moins de 100 €) et leurs qualités respectives. Présentation.

Le composteur rotatif 360° (2 chambres)

Le composteur rotatif sur pied proposé est l’outil idéal pour le traitement efficace de vos déchets de cuisine et de jardin. Grâce à sa conception ingénieuse, ce composteur permet un compostage rapide et efficace. Le système rotatif à 360° réduit le temps de compostage, favorise une teneur en oxygène élevée et accélère la maturation ainsi que la fermentation du compost. De plus, le composteur est spécialement conçu pour être inaccessible aux rongeurs, aux chats et aux chiens, assurant ainsi la sécurité de votre compost.

Les 16 évents intégrés garantissent une oxygénation optimale, privilégiant le développement des microorganismes tout en minimisant les risques d’explosion liés à une pression interne excessive. Avec ses deux chambres équipées de trappes coulissantes, vous pouvez simultanément réaliser deux composts distincts. Chaque chambre a une capacité de 80 l, offrant un total de 160 l. La conception du composteur en polypropylène anti-UV et son châssis en acier époxy anticorrosion garantissent une utilisation durable et fiable. Il est disponible en deux coloris : noir ou vert/gris. Ce composteur est vendu au prix de 75,90 €* sur Leroy Merlin.

Le composteur rotatif Verve

Découvrez le composteur rotatif Verve d’une capacité de 190 l, l’outil idéal pour vous lancer dans le compostage. Fabriqué en polypropylène (PP), ce composteur de jardin vous permettra de transformer facilement les déchets de cuisine et de jardin en un compost riche et nourrissant, une alternative écologique aux engrais commerciaux. En seulement 6 à 8 semaines, vous pourrez obtenir un compost de qualité tout en réalisant des économies et en préservant l’environnement.

Grâce à sa rotation régulière, le tambour du composteur assure un mélange optimal des déchets et accélère le processus de compostage. Les spécifications techniques de ce composteur incluent une longueur de 70 cm et une hauteur de 86,5 cm. Le matériau en polypropylène (PP) offre une durabilité et une résistance à l’usure, tandis que la couleur noire lui confère un aspect discret dans votre jardin. Le composteur Verve est livré avec tous les raccords et fixations nécessaires, ce qui facilite son montage et son utilisation. Ce composteur est vendu au prix de 99,90 €* sur Castorama.

Le composteur rotatif Dripex

Le composteur de jardin rotatif de Dripex est un outil pratique et efficace pour le compostage. Fabriqué en polypropylène de couleur noire, il offre une capacité de 160 l répartie dans deux chambres de 80 l chacune. Grâce à son mode rotatif, ce composteur permet de réduire le temps de compostage, d’augmenter la teneur en oxygène et d’accélérer la maturation et la fermentation du compost. De plus, il est équipé de 16 évents qui fournissent de l’oxygène aux microorganismes et préviennent les risques d’explosion dus à une pression excessive.

L’assemblage de ce composteur est facile et des instructions claires sont fournies. Avec sa construction robuste en polypropylène anti-UV et son cadre en acier résistant à la rouille, ce composteur est conçu pour durer. Profitez de la facilité d’utilisation et des avantages pratiques de ce composteur de jardin Dripex pour créer votre propre compost naturel. Ce composteur est vendu au prix de 69,99 €* sur Amazon.

*Les prix ont été relevés le 14 juin 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.