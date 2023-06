Sugarcrete, l’invention d’un matériau de construction composé de biodéchets de canne à sucre

Le béton est responsable de 4 à 8 % des émissions mondiales de CO₂ à chaque étape de sa production. La fabrication du ciment, qui est la partie la plus énergivore du processus de fabrication du béton, représente la moitié des émissions de CO₂ du matériau, selon BuildGreen. Pour limiter l’impact de la fabrication du béton sur l’environnement et prévenir le réchauffement climatique, des scientifiques britanniques tentent d’inventer un béton à base de sucre. C’est le projet SugarcreteTM. Ce projet est une initiative innovante dans le domaine de la construction durable qui explore l’utilisation du béton de sucre comme alternative écologique aux matériaux traditionnels. Le béton de sucre est un matériau composite fabriqué à partir de résidus agricoles tels que la canne à sucre ou la betterave à sucre, combinés avec des liants minéraux. Découverte de cet ambitieux et bénéfique projet.

Pourquoi fabriquer un béton à base de sucre ?

L’idée principale derrière l’invention du béton de sucre est de réduire la dépendance aux matériaux de construction traditionnels qui nécessitent une importante quantité d’énergie pour leur production et qui peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement. Grâce à des résidus agricoles comme matière première, le projet SugarcreteTM cherche à valoriser ces déchets et à les transformer en un matériau de construction durable. Ce béton de sucre serait ainsi fabriqué à base de résidus de canne à sucre appelés bagasses.

Quels seraient les avantages d’un béton à base de sucre ?

Le béton de sucre présente plusieurs avantages environnementaux. Tout d’abord, il utilise des ressources renouvelables, ce qui réduit la dépendance aux matériaux à base de pétrole ou de minéraux non renouvelables. De plus, la production de béton de sucre nécessite moins d’énergie que la fabrication de béton traditionnel, ce qui entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre. En termes de performances, le béton de sucre offre une bonne résistance mécanique et une durabilité comparable au béton conventionnel. Il peut être utilisé dans diverses applications de construction telles que les murs, les dalles et les éléments préfabriqués. De plus, le matériau est naturellement ignifuge et garantit une résistance accrue aux insectes et aux moisissures.

En plus, il stocke le dioxyde de carbone !

Ce projet est mené conjointement par des experts de l’Université d’East London et des organisations leaders du secteur, Grimshaw et Tate & Lyle Sugars. Il est développé dans le cadre d’une collaboration entre le programme MArch Architecture et le Sustainability Research Institute (SRI). Il vise à créer des éléments de construction à faible émission de carbone grâce aux déchets biologiques de la canne à sucre comme la bagasse. Cette approche permet de stocker le carbone biogénique des plantes à croissance rapide dans les matériaux de construction, réduisant ainsi les émissions de carbone et retardant leur libération dans l’environnement. En transformant la canne à sucre en sucre, de quantités suffisantes de résidus sont générées pour remplacer complètement les systèmes de construction énergivores tels que le béton ou la brique. De plus, cette initiative peut contribuer au développement économique des régions productrices de canne à sucre en créant des emplois locaux et en réduisant les coûts des matériaux de construction importés. En voilà une excellente idée, non ? Plus d’informations : uel.ac.uk