Quels sont les bienfaits du sirop de yacon, cette alternative « tendance » pour remplacer le sucre ?

Le sucre, nous en consommons beaucoup trop, et ce n’est évidemment pas une excellente nouvelle pour la santé. On le trouve « brut » en poudre ou en morceaux, et par ailleurs dans de nombreux aliments, tels que les plats préparés, par exemple. « L’excès de sucre peut entraîner surpoids, obésité et maladies qui y sont associées, comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et certains cancers », comme l’explique l’ANSES dans ce communiqué. L’OMS recommande de diminuer de 10 % notre consommation journalière de sucre. Mais, par quoi remplacer le sucre ? Nous connaissons le miel ou le stévia, mais saviez-vous qu’il existait un sucre naturel, qui fait fureur en ce moment : le sirop de Yacon ? Vous n’en avez jamais entendu parler ? Alors, nous allons vous le présenter, et même vous donner une petite recette express en fin d’article. C’est parti.

Le Yacon qu’est-ce que c’est ?

Ce nom étrange désigne un légume dont le nom scientifique est encore plus étrange : smallanthus sonchifolius. On l’appelle également « poire de terre », et il ressemble à une patate douce, dont la chair est beige, au lieu d’orange. Cette poire de terre nous vient d’Amérique du Sud, et plus particulièrement de Colombie, du Pérou ou d’Argentine. Moins connue que la patate douce, il est pourtant possible de la cultiver en France, avec un climat doux, et de la consommer crue, cuite, ou en frites. C’est donc à partir de cette poire de terre, que l’on extrait un sucre naturel : le sirop de yacon, qui prend alors une couleur brun foncé.

Quelles sont les différences entre le Yacon et le sucre classique ?

Ce sirop de Yacon s’avère très faible en calorie, car composé de substances qui sont peu métabolisées par l’organisme. L’énorme avantage étant que ce sucre n’a aucun impact sur la glycémie, ce qui peut permettre aux diabétiques d’avoir le goût sucré sans les risques d’un sucre classique. De plus, il possède un pouvoir sucrant plus important que le sucre blanc, et apporte un goût de caramel parfait pour les gourmands.

Quels sont les bienfaits sur la santé ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le sirop de Yacon est recommandé aux diabétiques, comme ici sur le site spécialisé Dietis. Grâce à son index glycémique très bas, il est, en réalité, « un sucre sans sucre », qui plus est riche en magnésium, calcium, fer, potassium. Sa composition naturelle fait de lui, un allié pour les diabétiques qui ne risqueront pas d’hyperglycémie. Le second bienfait qui lui est reconnu, c’est d’être un prébiotique pour la flore intestinale. En termes plus simples, cela veut dire qu’il aide au transit intestinal, grâce à l’insuline qu’il contient, et donc facilite la digestion.

Bonus recette : la pâte à tartiner au sirop de Yacon

Avec cette recette, 100 % végétale, vous n’utiliserez pas non plus d’huile de palme ! Voici les ingrédients pour réaliser une pâte à tartiner maison (325 g) :

100 g de chocolat noir 70 %

90 g de crème végétale à 10 % de MG environ (amande, coco, cajou ou soja)

100 g de purée de noisettes

20 g d’huile de noisette

20 g de sirop de Yacon

Pour la préparation, rien de plus simple, puisqu’il suffit de faire chauffer tous les ingrédients, à feu doux, jusqu’à obtenir une pâte homogène. Verser ensuite dans un pot en verre, et laissez refroidir. Dégustez sur du pain, des pancakes, des crêpes ou des gaufres, par exemple. Connaissiez-vous déjà le sirop de Yacon avant de lire mon article ? Si oui, comment l’utilisez-vous ? Avez-vous des recettes à nous transmettre ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

