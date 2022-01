Et si vous proposiez des gaufres en forme de LEGO pour la chandeleur ?

Dans quelques semaines, il faudra penser à célébrer la Chandeleur; toutes les occasions sont bonnes pour se faire plaisir non ? Après les raclettes de l’hiver, les galettes de l’Epiphanie, place aux crêpes et aux gaufres pour le mercredi 2 février prochain. Il se dit que les meilleures gaufres nous viennent de Belgique, mais nous ne sommes pas là pour juger ! Et d’où qu’elles viennent, les gaufres ont toujours un beau succès chez les petits et les grands gourmands. Avec cette petite innovation proposé par la marque CUCINA PRO, vous allez pouvoir laisser vos enfants jouer avec la nourriture… Non, ce n’est pas bien, mais avec le gaufrier LEGO, ce sera autorisé avant qu’elles ne soient dévorées ! Présentation.

Le Gaufrier Lego, c’est quoi ?

Une gaufre classique présente des alvéoles que l’on peut allègrement remplir de confiture, miel ou autre délice sucré. Si la pâte est salée au départ, vous pouvez aussi les remplir de fromage type Boursin, Vache qui Rit ou encore de St Moret; tous les goûts et les couleurs sont dans la nature… Mais imaginez que vous puissiez empiler vos gaufres comme vous le feriez avec des LEGO ? Une drôle d’invention qui pourrait bien séduire les petits comme les grands fans de la marque danoise ! CucinaPro, une marque de gaufrier américaine a lancé sur Kickstarter son gaufrier LEGO et c’es un véritable carton !

Les plaques qui servent à faire cuire les gaufres sont conçues pour que les gaufres deviennent des briques empilables. Et c’est trop chouette ! Vous allez donc pouvoir laisser libre cours à votre imagination et construire des maisons avant de les dévorer. Les gaufriers sont d’ailleurs livrés avec deux assiettes qui serviront de support pour empiler les gaufres LEGO. Deux petits compartiments sont d’ailleurs prévus pour y mettre de quoi tremper vos gaufres…

Comment se le procurer ?

Le gaufrier CucinaPro Building Brick Gaufrier électrique n’est pas encore disponible sur le site Amazon France. En revanche, il est livrable en France en passant commande sur le site Amazon.com, au prix de 49.99$ (+19.84$ de frais) avec une livraison possible au 1er février; pile poil pour la chandeleur… Les deux plaques de construction pour empiler vos gaufres sont, elles, disponibles sur Amazon France au prix de 74.85€ les deux. Attention, elles servent uniquement de support et ne peuvent pas cuire les gaufres !

Une petite recette de gaufres maison ?

Si vous n’avez pas le gaufrier LEGO d’ici le 2 février, vous pouvez toujours essayer d’en faire avec un gaufrier classique. Et elles ne devraient pas résister longtemps aux appétits voraces de ceux qui partagent vos goûters ! Nous avons choisi la recette des gaufres de Cyril Lignac, proposée sur le site Ôdélices :

Pour 4 personnes, mélangez les ingrédients (dans l’ordre) suivant :

250 g de farine

1 sachet de levure chimique (10 g)

40 g de sucre

2 œufs

50 cl de lait

100 g de beurre fondu

1 pincée de sel

Arôme vanille, fleur d’oranger ou rhum (facultatif)

Mélangez la farine, la levure et le sucre, puis ajoutez les œufs battus et mélangez bien. Ajoutez peu à peu le lait, en remuant avec un fouet pour éviter les grumeaux, et enfin le beurre fondu. Laissez reposer la pâte 1h au réfrigérateur avant de les passer au gaufrier. N’oubliez pas la pâte à tartiner, la chantilly et le sucre glace surtout ! Bon appétit !

Lot de 2 plaques à gaufrer pour construction de briques – Empilez et construisez vos gaufres en forme de brique sur plaque fantaisie – comme vu sur Kickstarter – Cadeau amusant pour enfants et adultes Lot de 2 assiettes amusantes pour empiler et construire facilement des gaufres