Comment faire son premier compost, facilement et rapidement ?

Si, comme moi, vous trouvez que vos poubelles débordent à une vitesse impressionnante et que le camion-benne passe trop souvent à votre goût, il est peut-être temps de vous intéresser au compostage ! Depuis la loi AGEC, composter les biodéchets est devenu obligatoire pour les collectivités. Pour les particuliers, ce n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé ! Non seulement vous réduisez vos déchets, mais en prime, vous obtenez un engrais naturel pour chouchouter vos plantes. Et, bien entendu, c’est économique et écologique. Lorsque l’on décide de s’y mettre, on entend fréquemment dire « Ça pue ! », « Ça attire les rats ! » ou encore « C’est compliqué ! ». Tout cela est vrai, si vous ne réalisez pas votre compost correctement. Et, justement, je vous explique immédiatement comment démarrer un bac de compostage. C’est parti.

Le compostage, un recyclage malin

Un compost, c’est un peu comme une potion magique de jardinier. On y met des épluchures, des restes de fruits et légumes, du marc de café, un peu de carton… et la nature fait le reste ! Grâce à l’action combinée des bactéries, champignons et petits insectes, ces déchets se transforment en une matière organique riche, idéale pour nourrir la terre. Le plus simple étant d’opter pour le compost en bac : simple, efficace et plutôt discret. Et, pour ceux qui vivent en appartement ? Pas de panique ! Le lombricomposteur est une excellente alternative. Des petits vers de terre travaillent pour vous et transforment vos déchets en un compost de qualité.

Pourquoi composter vos biodéchets ?

La première raison étant pour alléger nos poubelles : environ 30 à 40 % de nos déchets ménagers sont compostables. La taxe des ordures ménagères aurait tendance à se tourner vers un paiement au poids… Imaginez qu’à chaque conteneur de 100 kilos, ce seront 30 kilos en moins de taxés ! Ensuite, c’est une solution naturelle et gratuite pour enrichir la terre. Une technique utilisée depuis des siècles pour fertiliser les sols, les anciens l’avaient compris bien avant nous !

Que peut-on mettre (et ne pas mettre) dans le compost ?

Ah, la grande question ! Est-ce qu’on peut tout mettre dans son compost ? La réponse est non, mais la liste des déchets acceptés est déjà bien fournie :

Épluchures de fruits et légumes

Marc de café et sachets de thé (sans agrafe !)

Coquilles d’œufs écrasées

Pain rassis en petits morceaux

Cartons non imprimés et essuie-tout non gras

Fleurs fanées et feuilles mortes

En revanche, certains éléments sont à bannir, sous peine de voir votre compost se transformer en un buffet à volonté pour nuisibles ou en un nid de mauvaises odeurs :

Viandes et poissons (bonjour les asticots)

Produits laitiers (ça sent vite très mauvais)

Agrumes en trop grande quantité (acidité excessive)

Plantes malades ou envahissantes (histoire de ne pas contaminer votre jardin)

La clé pour un compost réussi ? Un bon équilibre entre matières humides (épluchures, herbe coupée) et matières sèches (feuilles mortes, carton). Un peu comme une bonne recette de cuisine ! Alors, et vous ? Êtes-vous déjà adeptes du compost ou envisagez-vous de sauter le pas pour réduire vos déchets et chouchouter votre jardin ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .