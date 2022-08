Comment rafraîchir une bouteille d’eau sans réfrigérateur à portée de main ?

Lorsqu’il fait une chaleur torride à l’extérieur, nous n’avons qu’un seul désir parfois, celui de boire de l’eau fraîche… C’est bien naturel, et un besoin essentiel pour notre corps qui transpire à grosses gouttes et qui a donc la nécessité de s’hydrater. Mais quoi de plus désagréable que de boire une eau tiède voire chaude ? Certes, cela hydrate quand même mais il est quasiment impossible de boire un verre d’eau chaude… Et évidemment, lorsque vous êtes dans votre jardin, à la plage ou en bivouac, vous n’avez pas toujours un réfrigérateur sous la main… Il existe quelques techniques simples pour rafraîchir une bouteille d’eau, sans réfrigérateur, et nous allons les passer en revue. C’est parti !

La technique du chiffon humide

Pour utiliser cette technique, il vous faut évidemment un chiffon, et de préférence un point d’eau comme un lac, un ruisseau ou un étang. Vous pouvez évidemment immerger votre bouteille directement dans l’eau, mais il faut pouvoir être certain de la récupérer… Avec un chiffon humide, c’est plus facile et moins risqué ! Pour ce faire, il vous suffit d’humidifier votre chiffon, puis de l’essorer; glissez-y ensuite votre bouteille dans sa totalité et… laissez la en plein soleil ! Etrange ? Non, cela va déclencher un phénomène physique appelé thermodynamique: la chaleur du soleil va permettre à l’eau du chiffon de s’évaporer, d’absorber la chaleur de la bouteille, et donc, de rafraichir votre boisson !

La technique du point d’eau naturel

C’est évidemment la plus simple des techniques, mais comme on vous l’a dit, il faut disposer d’un point d’eau fraîche à proximité, de temps pour la laisser refroidir, et d’un accessoire pour pouvoir la récupérer. Le principe est simple puisqu’il suffit d’accrocher une ficelle à votre bouteille fermée hermétiquement, puis de la plonger dans un trou d’eau fraîche, un lac ou un étang. En quelques minutes, votre bouteille est fraîche, mais veillez à bien essuyer le goulot qui pourrait avoir été en contact avec des bactéries.

La technique du gros sel

Cette technique n’est pas adaptée aux randonneurs ou en bivouac car elle nécessite d’avoir de la glace à disposition. Cette méthode très efficace consiste à ajouter du gros sel à de la glace placée dans un seau par exemple… En quelques minutes à peine, le gros sel va faire fondre la glace et rafraîchir votre bouteille d’eau.

Une dernière solution ? Le thermos !

Les techniques précédentes sont généralement utilisées pour des bouteilles en plastique ou en verre, mais pour l’environnement, mieux vaut utiliser des gourdes réutilisables en aluminium par exemple. Vous pouvez aussi rafraîchir votre gourde avec les techniques citées, ou opter pour une gourde thermos. Nous pensons souvent à ce genre de contenant pour pouvoir boire un café chaud à toute heure de la journée, mais c’est aussi valable pour avoir de l’eau fraîche à disposition… Généralement, une gourde thermos vous assure au moins 8 heures de fraîcheur. Certaines affichent même la température du liquide qui se trouve à l’intérieur ! Une option simple et écologique pour avoir toujours de l’eau fraîche à votre portée. Quoiqu’il en soit, buvez au moins 1.5 litre d’eau par jour, voire 2 litres par fortes chaleurs, une recommandation de l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses).

