Fraqua : un adolescent invente une bouteille pour que les boxeurs gantés puissent boire sans assistance

Avez-vous déjà regardé un combat de boxe, ou pratiquer ce sport de combat, qui ne vous laisse pas les mains libres ? Entendons par là que pour pratiquer la boxe, il faut porter des gants ou plutôt d’énormes moufles en cuir qui vous emprisonnent les doigts ! Ce qui rend certains mouvements quasiment impossibles… Avez-vous par exemple déjà essayé d’attraper une bouteille d’eau pour vous désaltérer entre un coup droit et un uppercut ? A moins d’être très habile de vos mains et donc de vos moufles, avouons que boire soi-même avec des gants de boxe s’avère assez fastidieux. D’ailleurs, les professionnels, entre deux rounds, se font servir (ou arroser) par leurs assistants présents autour du ring. Un jeune garçon pense avoir trouvé la solution : la Fraqua, et on vous explique en quoi cela consiste !

Pourquoi cette invention ?

Frank Ripley est un jeune boxeur natif de Sittingbourne, une ville industrielle située à environ 13 kilomètres de Gillingham, dans le comté du Kent, dans le sud-est de l’Angleterre. Le jeune homme participait cette année aux Jeux du Commonwealth, où le monde entier a découvert son invention. Frank pratique la boxe depuis l’âge de 8 ans, et il a toujours trouvé que boire était une action compliquée pour un boxeur… Il s’entraîne beaucoup avant l’école, et se passionne pour ce sport. Et depuis toujours, comme le confirme sa maman Lena, il a toujours eu du mal à s’hydrater pendant les combats; on sait pourtant combien cela est primordial ! Il devait donc être « abreuvé » par ses proches, mais cela ne lui convenait pas.

Il invente donc une bouteille d’eau pour les boxeurs

Frank n’aime pas dépendre des autres, même lorsqu’il combat, et même lorsqu’il doit boire… Il a toujours essayé de se débrouiller seul, mais devait se résigner à faire tomber la bouteille ou à enlever ses gants. Visiblement, ces deux accessoires que sont les gants et les gourdes ou bouteilles d’eau ne sont pas compatibles ! Le jeune homme rencontrait donc un problème qu’il a décidé de résoudre, puisque rien n’existait pour le solutionner.

Un besoin = une invention !

Après de multiples recherches sur Internet, il se rend compte que rien n’est prévu pour l’hydratation des boxeurs portant leurs gants. Il se dit alors : pourquoi pas l’inventer puisqu’il y a un besoin, mais que rien n’existe ! Le jeune homme dessine alors un projet qui lui semble réalisable et correspondant à ses attentes. Il trouve une vieille gourde de sport, des attaches zippées et de la colle et tente de passer du dessin à l’objet. Après cinq ans de tests et prototypes, dépôt de brevet et conception, il sort enfin la Fraqua (Fr pour Franck, Aqua pour Eau).

Ces bouteilles dotées d’une sorte de sangle qui surmonte le goulot peuvent être facilement attrapées par une main recouverte de gants de boxe et les sportifs peuvent donc retrouver une certaine autonomie lors des entraînements ou des combats. Les bouteilles Fraqua sont en vente sur le site de la marque au prix de 46.99€ (hors frais de port). Le matériau de la bouteille est approuvé par la FDA, sans BPA, passe au lave-vaisselle et est recyclable. La poignée en boucle s’adapte à toutes les tailles de gants. L’hydratation n’a jamais été aussi rapide avec de gros gants ! Top non cette invention ?