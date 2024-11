Adieu le chauffage coûteux, un tutoriel pour construire un radiateur solaire avec des canettes

Bien qu’elle permette de réaliser d’importantes économies sur vos factures d’énergie et de réduire l’impact environnemental de votre logement, l’installation d’un système de chauffage solaire constitue un investissement conséquent. D’après des estimations d’Ecoinfos Énergies Renouvelables, il faut prévoir entre 20 000 et 25 000 € pour la pose d’un PSD (plancher solaire direct) dans une habitation qui comprend 100 m² de plancher chauffant. Pour faire des économies, sachez qu’il vous est possible de fabriquer un dispositif de chauffage solaire en utilisant des canettes de soda en aluminium et en réalisant un certain nombre d’étapes relativement simples.

Préparation des canettes

La première étape de la conception de votre système de chauffage solaire consiste à préparer et à assembler les canettes. Agrandissez l’ouverture située sur leur partie supérieure et percez leur fond. Ensuite, vous devez les nettoyer et les laisser sécher, avant de les assembler avec du silicone résistant à la chaleur pour former différentes colonnes. Si vous souhaitez fabriquer 14 rangées d’environ 1,85 m de hauteur, vous devez utiliser 196 canettes de soda de 13,4 cm (250 ml). Pour information, les colonnes en aluminium constituent les éléments principaux de votre capteur. Ils réchauffent l’air qui les traverse grâce à l’énergie solaire, avant de l’envoyer vers l’intérieur de votre habitation.

Fabrication du caisson

Après avoir assemblé les rangées de canettes, vous pouvez procéder à la fabrication du caisson de votre dispositif de chauffage. Dans un premier temps, prenez un panneau contreplaqué, découpez-le pour créer le fond du cadre, puis percez deux trous, dont un sur la partie supérieure droite et un sur la partie inférieure gauche. Ces orifices vont accueillir les tuyaux qui vont collecter l’air et l’envoyer dans votre habitation. Une fois le fond en place, découpez quatre planches pour former ses bords et deux autres, qui vont être installés sur la largeur et percés de 14 trous, si vous avez 14 rangées de canettes de soda. L’assemblage des différents éléments du cadre doit être réalisé avec des clous et de la colle. Il est important de laisser cette dernière sécher complètement avant de passer à la prochaine étape de la fabrication de votre système de chauffage solaire.

Assemblage du dispositif de chauffage

La dernière opération à effectuer est l’assemblage des différents éléments de votre système de chauffage. Tout d’abord, installez un matériau isolant, tel que de la laine de roche, dans le fond de votre caisson pour conserver la chaleur à l’intérieur de celle-ci. Ensuite, mettez en place les rangées de canettes et à l’aide d’une peinture en aérosol noir mat, peignez-les pour qu’elles puissent capter plus efficacement l’énergie solaire. Ceci fait, installez les tuyaux d’arrivée et de sortie d’air au niveau du fond du caisson et scellez une plaque de plexiglas au-dessus du capteur, avec du silicone.

Pour finir, il vous suffit de raccorder le dispositif à votre habitation, en veillant à ce qu’il bénéficie d’une excellente exposition à la lumière du soleil. L’idéal est d’opter pour une façade orientée vers le sud. Il est à noter que ce panneau ne peut répondre à l’ensemble des besoins en chauffage de votre logement. Toutefois, il vous permet de réaliser des économies non négligeables et est nettement moins onéreux que les planchers solaires directs. Avec un dispositif de 2,2 m de hauteur, il vous serait possible de chauffer une pièce de 20 à 30 m². Plus d’informations : Ehow.com. Avez-vous déja fabriqué ou pensé à construire un tel chauffage solaire à base de canettes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .