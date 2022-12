Chauffage : l’invention d’un ventilateur « amplificateur » de radiateur pour mieux répartir la chaleur

Comment récupérer la chaleur qui se disperse un peu partout dans votre maison ? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser en ce moment. Un froid glacial s’abat sur la France et les augmentations des énergies annoncées ne sont pas de bon augure pour l’année 2023 qui se profile. Il existe quelques astuces pour gagner un peu de chaleur, sans entreprendre des travaux hors de prix. Si vous utilisez des radiateurs électriques comme mode de chauffage, nous avons peut-être un bon plan à vous proposer. Dénommé SpeedComfort, il est l’un des produits les plus vendus et écologiques des Pays-Bas et vous garantit 22 % de moins sur votre consommation énergétique. Un simple ventilateur qui devrait vous permettre une facture un peu moins salée. Découverte.

Le SpeedComfort c’est quoi exactement ?

Le ventilateur néerlandais vous promet de faire monter la température deux fois plus vite dans la pièce. Totalement silencieux et facile à installer, il s’adapte sur les radiateurs et convecteurs. Concrètement, ce n’est pas un ventilateur, mais une sorte de barre sur laquelle sont disposés trois petits ventilateurs. Ce dispositif s’installe directement sous votre radiateur et propulse la chaleur vers la pièce. Particulièrement recommandé pour les radiateurs à gaz, il permet aussi de baisser le thermostat principal d’un ou de deux degrés. Ainsi, le système permet de réduire la température de départ de l’eau de votre chaudière, tout en conservant le même confort. De plus, il ne nécessite aucun branchement et se déclenche tout seul grâce à un capteur de température intégrée. Il dispose d’un interrupteur thermostatique qui démarre et l’arrête dès que la température de la pièce atteint les 25° C.

Quelques détails techniques

Selon les données du fabricant, les ventilateurs SpeedComfort réduiraient la température de départ de votre chaudière à 60 °C. Cette dernière fonctionnerait donc plus économiquement et le système permettrait de conserver la chaleur diffusée par les radiateurs. Quant à la consommation annuelle du ventilateur, elle serait d’environ 30 centimes. Enfin, sachez que les ventilateurs ne peuvent pas être installés sur des radiateurs en aluminium puisqu’ils se fixent grâce à des aimants.

« Je l’utilise pour booster un chauffage à huile intérêt évident : au lieu que toute la chaleur monte au plafond, on en récupère pour chauffer, les ventilateurs sont très discrets, on ne les entend pas et la mise en route et l’arrêt fonctionnent bien, seul bémol le prix qui si l’on s’équipe de plusieurs est élevé. » témoigne un utilisateur dans un commentaire publié sur Amazon.

Quant au prix, le ventilateur SpeedConfort est vendu à 129,99 € sur de nombreux sites internet. Victime de son succès, il est actuellement en rupture de stock, mais sera disponible prochainement. Cela vous donnera une idée pour l’hiver prochain ! Retrouvez tous les détails quant à l’installation, le type de radiateurs admis sur le site SpeedConfort.com.

Sur les poêles aussi, les ventilateurs sont intéressants

Lorsque vous vous chauffez avec un poêle à bois ou à pellets, il existe aussi des ventilateurs qui peuvent vous procurer une meilleure diffusion de la chaleur. Ces petits ventilateurs qui s’installent en quelques minutes à peine se fixent sur le poêle ou sur le conduit. Ils se déclenchent seuls grâce à l’effet Seebeck. En effet, en appliquant une différence de température à deux matériaux conducteurs, un courant électrique se forme.

Ils coûtent généralement autour de 50 €. Ce ne sont pas des baguettes magiques vous permettant de réduire exponentiellement votre consommation énergétique. Cependant, ils vous offrent l’occasion de récupérer la chaleur qui monte et de la redistribuer dans la pièce. Retrouvez nos articles sur les ventilateurs de poêles pour plus de détails.