Dometic : Pico FTC, une mini tente gonflable avec matelas pneumatique intégré, qui régule la température intérieure

Dometic est un fabricant suédois d’équipements électroniques spécialisés dans la conception d’appareils destinés à une utilisation dans des environnements mobiles. Auparavant connue sous le nom d’Electrolux, elle a été fondée en 1968, en Suède et est devenue une entreprise mondiale, spécialisée dans les équipements de camping et de loisirs. En cet été 2023, Dometic revient sur le devant de la scène avec une tente ultra-compacte inspirée du style australien. Son nom, la Pico FTC, une tente avec matelas pneumatique intégré, qui devrait convaincre les plus réticents à installer leur bivouac pour une nuit ou plus si affinités. Déjà commercialisée, il est encore temps de la recevoir pour vos prochaines vacances d’été. Découverte.

La Pico FTC, qu’est-ce que c’est ?

La tente Dometic Pico FTC dispose d’un matelas gonflable intégré et d’une structure gonflable durable. Elle est la tente pop-up tout-en-un idéale pour les couples et les campeurs solitaires. Son sac de transport pratique est équipé de sangles de sac à dos pour un transport facile à pied, que ce soit pour de courtes ou de longues distances. Grâce à son matériau polycoton avancé, la condensation est réduite, vous assurant ainsi un confort optimal et une protection contre l’humidité tout au long de votre séjour en camping dans cette tente pour deux personnes. D’abord lancée en Australie, où les randonneurs et adeptes du bivouac dans le Bush sont plus présents, elle est désormais disponible en Europe et en Amérique du Nord.

Entrons un peu plus dans les détails…

La tente Dometic Pico offre un abri confortable et minimaliste pour une ou deux personnes, grâce à sa grande porte en filet et à son auvent qui assurent une bonne ventilation. Elle peut être utilisée comme toit d’ombrage pendant la journée et comme sac gonflable pour la nuit. La construction gonflable à valve unique du Dometic Pico permet une installation facile, tout en conservant l’esprit “bedroll” du swag avec son matelas gonflable intégré. Pour ceux qui souhaitent créer un porche avant protégé, il est possible de fixer le rabat de la porte principale en position d’auvent à l’aide des piquets en alliage fournis.

La porte en filet située sous la porte en polycoton empêche les insectes d’y entrer. Des panneaux de ventilation réglables sont également intégrés dans les parois de la tête et des pieds de la tente, avec des auvents de protection fixés par des haubans. Le corps principal de la tente Pico, ainsi que les portes, les volets et les auvents sont résistants aux intempéries. Ils sont fabriqués à partir d’un tissu Weathershield en poly-coton, conçu pour offrir une performance durable et résister aux intempéries, tout en régulant la température intérieure.

Et combien coûte cette petite merveille ?

La tente Pico FTC offre un petit refuge confortable avec une installation gonflable simple et une taille relativement compacte. Le modèle FTC1, avec son poids de 8,5 kg, est disponible au prix 500 €. Pour le modèle FTC 2, conçu pour deux personnes, le poids passe à 10 kg et le prix à 600 €. Le paiement en trois fois sans frais est proposé pour acquérir l’une de ces deux tentes. La pompe et un kit de réparation sont inclus. Après leur lancement en Australie en octobre dernier, les modèles Pico FTC 1 et 2 ont été ajoutés à la gamme européenne de Dometic pour la saison de camping 2023. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site dometic.com.