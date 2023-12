Flowcamper dévoile un kit d’aménagement de camping (VW T6.1) spécialement adapté aux animaux de compagnie

L’entreprise allemande Flowcamper, connue pour ses camping-cars fonctionnels et originaux, s’est fixée comme objectif de permettre aux chiens de voyager confortablement en concevant le Fellschnute. Ce camping-car, inspiré du célèbre VW T6.1 de Volkswagen, arbore un design confortable et convivial qui ne manquera pas de ravir nos amis à quatre pattes. Il est adapté à un long voyage en voiture avec ces derniers et met à la disposition des passagers tout ce dont ils ont besoin au cours de leur périple : lits, cuisinière, climatiseur, glacière, système d’eau, toilettes et espaces de rangement. Il devient facile de partir en road trip avec ses animaux de compagnie avec ce campervan, car tout a été pensé dans les moindres détails.

Un espace dédié spécialement aux chiens

Le Fellschnute accueille un chenil dont la taille et la disposition ont été étudiées minutieusement pour offrir confort et praticité. Celui-ci est doté à la fois de portes intérieures et de portes orientées vers le hayon qui s’ouvrent vers l’extérieur. Permettant aux passagers de faire sortir rapidement les chiens pour une petite promenade improvisée ou pour qu’ils fassent leurs besoins. Concernant son volume et sa hauteur, les dimensions peuvent varier en fonction de la configuration choisie, allant de 54 x 40 cm à 109 x 130 cm. Tout a été pensé pour que les animaux de compagnie ne se sentent pas enfermés et pour qu’ils puissent s’asseoir ou se mettre debout en toute aisance. Le Fellschnute est bien plus qu’un camping-car avec un box pour chien.

Un camping-car équipé de tous les éléments nécessaires pour un road trip réussi

Tous les équipements dont les passagers et leurs chiens ont besoin sont à bord de ce campervan signé Flowcamper. Il intègre un coin cuisine avec une cuisinière à gaz à deux feux amovible ; des espaces de rangement pour la vaisselle, les couverts, les casseroles et les aliments ; une glacière d’une capacité de 35 l ; un réservoir d’eaux usées et un système d’eau flexible, pouvant être fixé au lavabo ou à l’arrière. Par ailleurs, l’entreprise allemande a opté pour des toilettes sèches à séparation, fabriquées avec des matériaux naturels et durables. Par rapport aux toilettes mobiles classiques, celles-ci sont conçues dans le respect de l’environnement et pour s’intégrer parfaitement dans le mobilier. Pour le lit, deux options sont proposées : au-dessus du chenil et au niveau du toit relevable. Le Fellschnute facilite le quotidien des passagers, qui peuvent se laver, nettoyer leurs chiens, cuisiner et dormir confortablement. Pour information, on peut facilement retirer les sièges, et ce, sans outils, mais également les déplacer grâce au système de rails encastrés dans le sol.

Un camping-car bien ventilé et climatisé

Flowcamper s’est tournée vers diverses options de ventilation et de climatisation pour s’assurer que la cellule de conduite et l’habitacle du Fellschnute soient bien aérés et pour réduire la chaleur accumulée dans le véhicule. C’est, par exemple, le cas du toit relevable équipé d’une toile pouvant s’ouvrir complètement ou encore du climatiseur capable de baisser la température dans le chenil d’environ 15 °C, sans trop solliciter la batterie. À noter qu’un panneau solaire de 400 W est installé sur le toit, alimentant en grande partie tous les accessoires électriques tels que la glacière. Plus d’informations : flowcamper.de.