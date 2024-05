Pixii Home, une batterie lithium-ion modulaire et résidentielle de 20 kWh « rapide à installer »

Le dispositif de stockage énergétique résidentiel Pixii Home se présente comme une solution tout-en-un qui allie compacité et performance. Mesurant 386 mm x 672 mm x 1 676 mm, ce produit de la marque norvégienne vise à permettre aux clients de tirer le meilleur parti de leur installation solaire photovoltaïque. Comme la plupart des batteries domestiques du marché, il permet de stocker l’énergie solaire excédentaire en vue d’une utilisation ultérieure. De plus, il est possible de le recharger avec l’électricité du réseau lorsque le coût est faible et l’utiliser quand celui-ci est élevé. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que son fonctionnement peut être paramétré via une application mobile dédiée.

Inspiré des batteries professionnelles

L’application mobile PixiiHome permet de suivre la consommation en temps réel et d’optimiser le fonctionnement général de la batterie. Cette dernière hérite d’ailleurs de l’expertise de Pixii en matière de conception de solutions de stockage d’énergie à usage professionnel. Autant dire qu’elle répond à un niveau d’exigence élevé. « Pixii s’est développé rapidement grâce à sa réputation de fournisseur de solutions de stockage d’énergie de haute qualité pour des clients professionnels exigeants […] Nous pensons que les ménages méritent la même fiabilité et la même flexibilité, et c’est ce que nous proposons avec le Pixii Home », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Jusqu’à 20 kWh

Concernant son poids, le Pixii Home affiche sur la balance 242 kg. Elle dispose d’un indice d’étanchéité IP55, ce qui signifie qu’elle est étanche à l’eau et à la poussière. La batterie possède une tension nominale de 48 Vdc ainsi qu’une tension alternative nominale allant de 230 V à 400 V à 50 Hz. Sa puissance nominale est de 3,3 kWh. D’après l’entreprise norvégienne, il est possible de coupler jusqu’à quatre accumulateurs. Il existe une version de 10 kWh, dont la capacité peut être portée jusqu’à 20 kWh en ajoutant des batteries supplémentaires. Le Home est couvert par une garantie de capacité de 80 % pendant les 10 premières années ou 4 000 cycles.

Une protection à trois niveaux

L'autre avantage de cette solution de stockage énergétique résidentielle est qu'elle élimine les pics de consommation d'énergie. En lissant la courbe de consommation, elle prévient les surtaxes pouvant être occasionnées par de tels phénomènes. En outre, pour assurer la sécurité, Pixii a doté le Home d'une protection à triple niveau avec fusible de batterie et disjoncteur de batterie. On notera aussi le fait que le système est conçu pour fonctionner dans un environnement exposé à des températures situées entre -20 et 45 °C. Il supporte une utilisation jusqu'à 2 000 mètres d'altitude. Plus d'infos : pixii.com.