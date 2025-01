Big Twalee, une mini caravane Teardrop modulaire de seulement 630 kg à vide

L’année 2025 débute à peine, qu’il va déjà falloir penser à l’organisation de nos vacances d’été ! En même temps, c’est une technique imparable pour garder le moral que de penser au soleil, et aux moments de détente qui nous attendent. Cette année, vous avez envie de « changement » et envisager le « caravaning » comme près de 60 000 personnes qui s’y adonnent selon la FFCC. Vous vous souvenez peut-être de mon dernier article où je vous parlais de la caravane My Twalee, véritable couteau suisse, modulable et innovante. Eh bien, cette fois-ci, la marque française a encore frappé fort avec la Big Twalee, une mini-caravane dévoilée lors du Salon des Véhicules de Loisirs (VDL) 2024 à Villepinte. Entre design ingénieux, confort optimisé et respect de l’environnement, cette petite merveille a tout pour séduire les amateurs de voyages nomades. Allez, suivez-moi, je vous emmène découvrir la grande sœur de la MyTwalee pour vous aider à préparer vos futures escapades !

Une petite visite guidée

Une fois n’est pas coutume, je vous embarque d’abord à la découverte de son intérieur ! Dès que l’on pénètre dans la Big Twalee, on comprend que chaque centimètre carré a été pensé avec soin. Malgré ses dimensions réduites (4,25 mètres de long et 1,50 mètre de large à l’intérieur), cette mini-caravane propose un espace de vie étonnamment confortable. La cuisine intégrée est un véritable petit bijou d’ingéniosité : équipée de plaques de cuisson et d’un évier fonctionnel, elle se déploie astucieusement pour offrir tout le nécessaire à un repas digne de ce nom, même au beau milieu de nulle part. Pour dormir, c’est un « vrai lit » de 195 cm x 150 cm qui vous attend pour des nuits confortables. De plus, l’isolation a été renforcée afin de vous garantir des nuits douillettes en toute saison. Et, pour la journée ? L’espace modulable permet d’accueillir jusqu’à cinq personnes confortablement. Néanmoins, les invités devront monter leurs tentes, car elle est prévue pour le couchage deux personnes.

On fait le tour du propriétaire

Passons maintenant à l’extérieur, car la Big Twalee ne se contente pas d’être ravissante ! Elle est aussi intelligente et écoresponsable. En effet, sa carrosserie en aluminium recyclé assure à la fois légèreté et durabilité. En option, elle peut intégrer des panneaux solaires pour vos bivouacs hors réseaux ! Quant à son poids, il est de 630 kg à vide avec un Poids Total à Charge pouvant atteindre 1 300 kg. Sa petite taille et son faible poids autorisent la Big Twalee d’être tractée par la majorité des véhicules, y compris les plus compacts.

Pourquoi la Big Twalee séduit autant ?

Alors, pourquoi cette mini-caravane fait-elle tant parler d’elle ? Tout simplement parce qu’elle coche toutes les cases du campeur moderne. Elle est compacte, facile à tracter, écologique et ultra-confortable. Mais au-delà de ses caractéristiques techniques, c’est son esprit qui séduit : celui de la liberté nomade, celui de partir à l’aventure sans renoncer à son confort. Et, puis, soyons honnêtes : son prix de départ, fixé à 19 500 €, la rend relativement accessible comparé à d’autres modèles du marché.

Plus d’informations sur mytwalee.fr. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre tente ou votre caravane classique pour cette Big Twalee nouvelle génération ? Où est-ce que vous l’emmèneriez pour votre premier road trip ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .