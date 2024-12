Mini Freestyle, une étonnante mini caravane tout équipée de seulement 675 kg

Qui n’a jamais rêvé d’une petite caravane, discrète sur la route, mais incroyablement fonctionnelle une fois installée ? Avec la Mini Freestyle, ce rêve devient réalité, et je vous assure qu’il est à portée de main. Nous vous en parlions déjà dans cet article, mais elle revient sous une nouvelle version, toujours aussi légère, compacte et incroyablement astucieuse. Cette petite caravane a réellement tout pour plaire aux amateurs d’évasion qui cherchent une solution facile à vivre et économique. Nous ne sommes pas les champions d’Europe des caravanes avec seulement 7 000 exemplaires vendus contre 21 000 en Allemagne en 2024, selon Le Monde du Plein-Air. Cependant, cette Mini Freestyle pourrait contribuer à des ventes plus importantes tant elle est innovante. Aujourd’hui, je vous emmène à la découverte de cette petite merveille roulante. C’est parti.

Une compacité qui change tout

La Mini Freestyle est plus courte qu’une Renault Scénic et, une fois attelée, elle reste incroyablement discrète avec ses 1,90 m de hauteur toit baissé. Mais ne vous fiez pas à ses dimensions compactes ! Cette petite caravane est pensée pour la route : pas de surtaxe au péage, une prise au vent réduite au minimum, et la possibilité de se faufiler sous les portiques ou de stationner facilement, même dans les espaces les plus exigus. Avec son poids plume de 675 kg en ordre de marche et un PTAC de 750 kg, elle peut être tractée par presque n’importe quelle voiture, même électrique. Et, cela avec un simple permis B. Une vraie liberté de mouvement qui change la donne pour les amateurs de road trips improvisés. Vous chargez, vous attelez et à vous les kilomètres de bitume pour de nouvelles aventures !

Une conduite sans prise de tête

Si, comme moi, vous n’êtes pas un expert en remorquage, la Mini Freestyle est faite pour vous. J’avoue qu’elle me serait bien utile, car mes manœuvres avec une simple remorque sont parfois des moments de stress intenses : comment vais-je faire si je dois reculer ? Avec la Mini Freestyle, le problème ne se pose pas : sa largeur maîtrisée, légèrement supérieure à deux mètres, garantit une excellente maniabilité. Pas besoin de rétroviseurs additionnels, la visibilité reste optimale. Que ce soit pour une manœuvre délicate ou une longue portion d’autoroute, la caravane se fait presque oublier derrière le véhicule tracteur. Et, pour ceux qui ont des besoins spécifiques, sachez qu’il est même possible de porter le PTAC à 1200 kg pour transporter, par exemple, une moto. Une polyvalence rare qui montre que chaque détail a été pensé pour simplifier la vie sur la route.

Un intérieur cosy et ingénieux

C’est en ouvrant la porte de la Mini Freestyle qu’on réalise toute l’intelligence de son aménagement. Une fois le toit relevé, on bénéficie d’une hauteur intérieure de 1,87 m, permettant de se tenir debout et de circuler aisément. Le couchage principal, de 190 × 185 cm, est étonnamment spacieux, probablement plus grand que certains lits à la maison. Mais, le véritable atout réside dans la flexibilité de l’espace : le coin repas peut se transformer en lits jumeaux, laissant ainsi de la place pour ranger un vélo ou autre équipement volumineux. La cuisine est complète avec un réfrigérateur tri-mixte de 85 L, un réchaud deux feux et un évier intégré.

Les nombreux rangements et le soin apporté à l'isolation thermique et sonore font de cette caravane un véritable cocon, utilisable en toute saison. Pensée pour les voyageurs en quête de liberté et de simplicité, la Mini Freestyle réussit le pari d'offrir un confort maximal dans un espace minimal. Avec un prix de départ autour de 14 990 €, elle reste une option abordable pour s'évader en toute sérénité. Plus d'informations sur le site mini-freestyle.com. Et vous, où emmèneriez-vous votre Mini Freestyle pour votre prochaine aventure ?