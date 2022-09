CamperWorks : cette remorque de camping solaire peut recharger le véhicule électrique qui la tracte

Le monde du camping-car et des caravanes, comme celui des autres véhicules, évolue. Et cette évolution passe évidemment par l’arrivée des camping-cars et remorques électriques, qui comme les autres véhicules à moteur essence, devraient être interdits dès 2035. Chez CampWorks, l’évolution passe par le lancement d’un nouveau camping-car tout-terrain qui fonctionne comme un micro-réseau et qui peut charger votre véhicule électrique. Cette caravane est une solution pour ceux qui s’inquiètent de pouvoir recharger leur véhicule sur leur parcours. Cette petite remorque solaire peut en effet stocker suffisamment d’énergie pour recharger le véhicule qui la tracte… Mais aussi servir de couchage à l’intérieur ! Découverte de cette innovation promise à un avenir certain.

Campworks c’est quoi exactement ?

En fait, ce modèle est la nouvelle version du NS-1 et il ne ressemble à aucun autre modèle vu auparavant. Concrètement, cette petite caravane solaire va servir de générateur pour recharger un véhicule électrique, ou pour servir de point d’électricité pour les appareils à brancher, en totale indépendance du véhicule tracteur. CampWorks a été fondé en 2017 par Thomas Hoffman dans le cadre d’un projet étudiant de design environnemental. Et depuis, l’entreprise construit des caravanes alimentées à 100% par des batteries. Elles sont conçues pour devenir de véritables micro-réseaux fonctionnels, et vous permettre de coller au slogan de l’entreprise « Vivez là où vous êtes ». Plus besoin de raccordement, ni de réseau, vous pouvez camper là où cela vous chante ! Avec le NS-1 EV, c’est une expérience hors du commun qui vous attend.

Pourquoi cette caravane est-elle si spéciale ?

La NS-1 EV est bien plus qu’une simple caravane puisqu’elle est conçue pour ceux qui veulent maîtriser leur énergie quel que soit l’endroit où ils se trouvent, et ne pas dépendre d’un quelconque réseau électrique. Elle offre 5 000 W d’énergie mobile hors réseau à 240 volts, 1,840Wh d’énergie solaire et se dote d’une batterie liFePO4 de 5 500 Wh avec une capacité pouvant atteindre 11 000 Wh. Avec une garde au sol de 19 ″ et des pneus tout-terrain de 31″, aucun terrain ne lui résistera. Enfin, elle se dote d’un revêtement en acier sous la carrosserie et d’une isolation thermique de 2″ sur tous les côtés.

Et à l’intérieur cela donne quoi ?

Cette caravane solaire n’est pas simplement une batterie pour votre véhicule électrique, c’est aussi une vraie caravane parfaitement équipée ! On retrouve donc à l’intérieur une cuisine complète avec un comptoir coulissant, une plaque de cuisson à double brûleur, un rangement pour les ustensiles de cuisine et un éclairage LED pour les dîners à la nuit tombée… Evidemment, elle dispose également d’un espace couchage pour passer vos nuits à la belle étoile, ou presque ! Kristian Rene, directeur de la communauté de CampWorks, déclare au sujet de cette caravane solaire : “L’énergie est une monnaie. C’est le pouvoir réel, et si vous l’avez, votre capacité à travailler, à explorer, à construire, puis à vous reposer, est le changement que nous souhaitons voir dans le monde. C’est une banque d’énergie qui permet à l’individu ou à l’organisation de fournir et de partager de l’énergie”. Avec elle, vous n’êtes pas seulement hors réseau, mais vous fabriquez votre propre réseau et votre propre énergie. La NS-1 EV est vendue 65 000 $ (environ 65 000 €), le prix de la mobilité et de la liberté peut-être ?