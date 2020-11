Mini Freestyle : ne vous fiez pas à son apparence, cette mini caravane peut également loger une moto !

Les vacances à moto riment avec concession. À cause d’un manque d’espace de rangement, on est parfois obligé de réduire nos bagages au strict minimum. Pour cette raison, certains préfèrent ainsi transporter leur deux-roues sur une remorque avant de s’en servir une fois arrivé à destination. La caravane Mini Freestyle 300 Racing Edition rend aujourd’hui le concept plus intéressant en permettant de transporter la moto dans une remorque qui sert également de logement mobile.

Une caravane plutôt bien équipée

Si l’on tient uniquement compte de son design, cette nouvelle caravane Mini Freestyle de la filiale du groupe Trigano semble ne rien avoir de particulier par rapport aux modèles existants sur le marché. Pour le confort des occupants, deux banquettes sont prévues. Elles peuvent être transformées en couchage grâce à la dinette. La 300 Racing Edition est aussi équipée d’un réchaud deux feux et d’un évier pour permettre de cuisiner. On notera par ailleurs l’existence d’un réfrigérateur d’une capacité de 70 litres.

La caravane comporte même des toilettes. En parlant de cela, sachez qu’un réservoir d’eaux propres d’un volume de 45 litres est prévu. Pour la récupération des eaux usées, Mini Freestyle a mis en place un deuxième réservoir qui est certes plus petit, mais suffisant pour contenir jusqu’à 30 litres d’eau.

Bref, la caravane a été conçue pour nous faire profiter d’un séjour de qualité au sein de la destination de notre choix. Mais c’est au niveau de sa capacité à embarquer une moto que les choses deviennent encore plus intéressantes.

Une caravane permettant de transporter une moto

Outre les équipements mentionnés ci-dessus, la caravane Mini Freestyle 300 Racing Edition a la particularité de disposer de structures permettant d’accueillir une moto. Cela est notamment rendu possible par sa longueur de 4,42 m et sa porte d’entrée de 120 cm de haut et 97 cm de large. Puisqu’on parle de caractéristiques physiques, sachez la remorque accuse un poids à vide de 794 kg.

Pour faciliter le chargement du deux-roues, l’entrée est équipée d’un plancher qui peut être abaissé. Une glissière est prévue à l’intérieur pour placer l’engin et le fixer. D’ailleurs, pour faciliter la rentrée de la moto, Mini Freestyle a prévu un treuil. À noter toutefois que cet équipement est proposé en tant qu’option. En ce qui concerne son prix, la Mini Freestyle 300 Racing Edition coûte 17 990 €.