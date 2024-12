Un kit en bois à seulement 3 300 € pour construire soi-même une mini caravane Teardrop

Les remorques en forme de goutte d’eau sont réputées pour leur polyvalence. Elles sont idéales pour les voyageurs avides de confort, de style et d’efficacité. Elles se distinguent généralement par leur conception compacte qui les rend plus attrayantes que les camping-cars conventionnels. Construire sa propre remorque teardrop est certainement le rêve de la plupart d’entre nous. Avec le CLC Teardrop Camper, l’entreprise américaine Chesapeake Light Craft, basée à Annapolis, dans l’État du Maryland, veut rendre cela possible en proposant un kit prêt-à-monter. La caravane mesure 2,4 m de long et 1,5 m de large. Malgré sa petite taille, elle peut abriter un matelas pouvant accueillir deux personnes adultes.

Une caravane en bois inspirée des bateaux

Le CLC Teardrop Camper est conçu pour être posé sur une remorque standard à simple essieu fournie par le propriétaire lui-même. Autant dire que pour pouvoir profiter pleinement de ce pod en bois, l’acheteur doit disposer d’une structure métallique sur laquelle monter le kit. En parlant de cela, sachez que la caravane bénéficie de l’expérience solide accumulée pendant des années par l’entreprise dans le domaine de la construction de bateaux en bois. Pour vous donner une idée de l’importance de cette expertise, Chesapeake Light Craft affirme avoir livré son 40 000ᵉ kit d’embarcation en 2020. Elle vise désormais à atteindre un nouveau record : vendre 50 000 kits.

Un accent sur le confort

Avec sa conception qui met l’accent sur le luxe, la mini-caravane CLC Teardrop Camper a de quoi impressionner les amateurs de camping désireux de monter leur propre remorque. La coque est pourvue de deux grandes portes sur les deux côtés. Et comme si ces ouvertures ne suffisaient pas, le fabricant a prévu une trappe carrée d’environ 38 cm sur le toit. L’alimentation électrique est fournie par une source de 12 V qui sert à faire fonctionner les éclairages. Il est possible d’installer un ventilateur ainsi que des prises de charge. Le pod offre aussi une place pour une chaîne Hifi.

Qu’en est-il du prix ?

Malgré sa compacité, le CLC Teardrop Camper comporte un espace cuisine. Celui-ci se trouve à l’arrière et peut être personnalisé à volonté afin de mieux s’adapter aux besoins du voyageur. Selon l’entreprise, l’assemblage du kit est assez facile. Cette tâche est censée pouvoir être réalisée par un individu ayant une compétence limitée en bricolage. La coque se compose de pièces usinées CNC à partir de contreplaqués okoumés marin BS1088.

Pour rendre la caravane étanche à l’eau et à la poussière et assurer une excellente finition, les surfaces à l’intérieur et à l’extérieur sont scellées avec de l’époxy. Côté prix, la version de base du CLC Teardrop Camper est facturée 3 465 dollars, soit environ 3 288 €. Plus d’infos : clcboats.com. Seriez-vous prêts à vous lancer dans la construction de votre teardrop ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .